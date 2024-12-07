У Левандовского 18 (16+2) очков в 16 матчах Ла Лиги – он лучший бомбардир и лидер по «гол+пас». Форвард «Барсы» забил «Бетису»

Роберт Левандовски отличился в матче с «Бетисом».

Нападающий «Барселоны» открыл счет в игре 16-го тура Ла Лиги с передачи Жюля Кунде (1:0, перерыв).

Это 16-й гол польского футболиста в 16 матчах текущего чемпионата. Левандовски – лучший бомбардир турнира.

Также на счету Роберта две голевые передачи. Левандовски вышел в лидеры Ла Лиги по количеству результативных действий (18), обогнав партнера по команде Рафинью (17, 11+6).

Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.