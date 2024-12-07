У Левандовского 18 (16+2) очков в 16 матчах Ла Лиги – он лучший бомбардир и лидер по «гол+пас». Форвард «Барсы» забил «Бетису»
Роберт Левандовски отличился в матче с «Бетисом».
Нападающий «Барселоны» открыл счет в игре 16-го тура Ла Лиги с передачи Жюля Кунде (1:0, перерыв).
Это 16-й гол польского футболиста в 16 матчах текущего чемпионата. Левандовски – лучший бомбардир турнира.
Также на счету Роберта две голевые передачи. Левандовски вышел в лидеры Ла Лиги по количеству результативных действий (18), обогнав партнера по команде Рафинью (17, 11+6).
Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости