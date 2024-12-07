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У Ямаля 9 голевых передач в сезоне Ла Лиги. Вингер «Барсы» лидирует в списке ассистентов

Ламин Ямаль отдал 9-й результативный пас в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» ассистировал Феррану Торресу в матче против «Бетиса» в 16-м туре чемпионата Испании (2:1, второй тайм). 

17-летний футболист лидирует в списке лучших ассистентов турнира с 9 голевыми передачами. На его счету также 5 забитых мячей в 15 играх.

Ямаль занимает 3-ю строчку среди всех игроков лиги по количеству результативных действий в этом сезоне, уступая только своим одноклубникам Роберту Левандовскому (18) и Рафинье Диасу (17). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛамин Ямаль
logoФерран Торрес
logoЛа Лига
logoБарселона
logoБетис
logoРафинья Диас
logoРоберт Левандовски
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