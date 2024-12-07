У Ямаля 9 голевых передач в сезоне Ла Лиги. Вингер «Барсы» лидирует в списке ассистентов

Ламин Ямаль отдал 9-й результативный пас в сезоне Ла Лиги.

Вингер «Барселоны» ассистировал Феррану Торресу в матче против «Бетиса » в 16-м туре чемпионата Испании (2:1, второй тайм).

17-летний футболист лидирует в списке лучших ассистентов турнира с 9 голевыми передачами. На его счету также 5 забитых мячей в 15 играх.

Ямаль занимает 3-ю строчку среди всех игроков лиги по количеству результативных действий в этом сезоне, уступая только своим одноклубникам Роберту Левандовскому (18) и Рафинье Диасу (17).