  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Карпин об осенней части сезона для «Ростова»: «Хотелось бы большего. Даже при неудачном отрезке игра не соответствовала результату, могли набирать больше очков»
6

Карпин об осенней части сезона для «Ростова»: «Хотелось бы большего. Даже при неудачном отрезке игра не соответствовала результату, могли набирать больше очков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Желто-синие выиграли матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. Ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице, на зимнюю паузу они ушли с 26 очками. 

– Полностью удовлетворены игрой «Ростова» или есть досада, что нереализованных моментов было гораздо больше, чем забитых мячей?

– Да, досада присутствует. И от нереализованных моментов, и от пропущенного гола. После нашего углового три футболиста «Ростова» были ближе к своим воротам, но вместо того, чтобы бежать назад, они смотрели на вратаря и пропустили в такой ситуации.

– Как оцениваете реакцию команды на пропущенный мяч?

– Реакции особой не было, играли так же, как и до пропущенного гола. Делали все то же самое, просто смогли забить.

– Если бы не было паузы в РПЛ, сколько еще матчей смог бы провести «Ростов» на такой максимально самоотдаче?

– Не знаю. Пытались бы следующую игру, а затем еще, но другое дело – получилось бы или нет. У нас была неудачная серия, теперь удачная. Как и в жизни – черная и белая полосы.

– Как оцените итоги части сезона РПЛ? Довольны ли тем количеством очков, которое имеет «Ростов»?

– Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату, могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение.

– Где бы вы хотели видеть «Ростов» по окончанию чемпионата?

– Чем выше – тем лучше, – сказал Карпин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoРостов
logoКрылья Советов
logoМатч ТВ
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ЦСКА плох в последних матчах». Победа «Ростова» – прогноз Головина
523 ноября, 08:23
Алексей Миранчук, Батраков, Тюкавин, Пиняев, Чалов, Мусаев – в составе сборной России на матчи с Брунеем и Сирией
1107 ноября, 14:29
Миранчуки, Головин, Сафонов, Агкацев, Батраков, Мостовой, Чалов, Тюкавин – в расширенном составе сборной России из 39 игроков на ноябрьский сбор
8028 октября, 09:19
Карпин после 7 матчей без побед: «Мысли об отставке посещают, но они не связаны с футболом. Промолчу, чтобы не отстранили, как Андреева»
9826 октября, 18:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Форвард «Вест Хэма» Антонио находится в сознании и стабильном состоянии после ДТП
89 минут назад
«Ювентус» – «Болонья». 1:2 – Копмейнерс отыграл один гол, Тиаго Мотта удален. Онлайн-трансляция
5612 минут назадLive
Экс-директор «Юве» Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке». Работавший в «Роме» Лео всерьез рассматривает предложение («СЭ»)
317 минут назад
Игроки «Крыльев» недовольны тем, что клуб сделал репост слов губернатора и поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом»: «Можете представить, что «Спартак» поздравит ЦСКА?»
4530 минут назад
Алексей Миллер: «Поздравляю всех петербуржцев с открытием самого большого катка в мире! Пространство «Газпром Арены» стало еще больше, краше и комфортней. «Зенит» – чемпион!»
3534 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» проиграл «Акрону», «Спартак» разгромил «Пари НН», «Ростов» победил «Крылья Советов»
151840 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест». 1:1 – Хейлунд сравнял на 18-й. Онлайн-трансляция
3141 минуту назадLive
Де Йонг должен был получить красную за приведший к пенальти в ворота «Барсы» фол на Роке. Так считает экс-судья Итурральде: «Это явная возможность забить гол»
2343 минуты назад
Гвардиола о 2:2 с «Кристал Пэлас»: «Сити» прекрасно боролся и дважды отыгрался. Не можем говорить о чемпионской гонке, когда проигрываем 4 матча подряд и играем вничью»
16сегодня, 17:33
Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Ноттингем», «Ман Сити» сыграл 2:2 с «Пэлас», дерби «Ливерпуля» и «Эвертона» перенесли из-за шторма
336сегодня, 17:31Live
Ко всем новостям
Последние новости
Мотта получил красную за несогласие с судьей из-за фола Фаджоли на хавбеке «Болоньи» Ндойе
1 минуту назад
«Жирона» – «Реал Мадрид». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
712 минут назад
Семак после 1:2 с «Акроном»: «У «Зенита» проблема с реализацией стандартов. Верим, голы придут. Старались все, но не у всех получается так, как нам хотелось бы»
1012 минут назад
Аршавин о «Зените»: «Команда натужно играет после трамы Глушенкова. Есть кризис идей, защитники «Акрона» справились с их навесами, «Крылья» – тоже, «Оренбург» до конца матча справлялся»
614 минут назад
Кунде о 2:2 с «Бетисом»: «Флик разочарован. «Барсе» нужно быть умнее, не рисковать на последних минутах. Судья назначил пенальти, значит, он был»
530 минут назад
Кубок МЛС. Финал. «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс» 
1037 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Тулузу», «Гавр» Кузяева в гостях у «Ниццы», «Анжер» против «Лиона»
737 минут назадLive
Чемпионат Турции. «Фенербахче» Моуринью уступил «Бешикташу» – 0:1. Забил Окслейд-Чемберлен
538 минут назад
«Монако» обыграл «Тулузу» – 2:0. Синго и Эмболо забили, Головин провел весь матч
239 минут назад
«Динамо» Махачкала вело 2:0 у «Рубина», но уступило 2:3 – Шабанхаджай забил на 69-й, у Йочича 1+1
1641 минуту назад