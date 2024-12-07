Карпин об осенней части сезона для «Ростова»: «Хотелось бы большего. Даже при неудачном отрезке игра не соответствовала результату, могли набирать больше очков»
Желто-синие выиграли матч 18-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. Ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице, на зимнюю паузу они ушли с 26 очками.
– Полностью удовлетворены игрой «Ростова» или есть досада, что нереализованных моментов было гораздо больше, чем забитых мячей?
– Да, досада присутствует. И от нереализованных моментов, и от пропущенного гола. После нашего углового три футболиста «Ростова» были ближе к своим воротам, но вместо того, чтобы бежать назад, они смотрели на вратаря и пропустили в такой ситуации.
– Как оцениваете реакцию команды на пропущенный мяч?
– Реакции особой не было, играли так же, как и до пропущенного гола. Делали все то же самое, просто смогли забить.
– Если бы не было паузы в РПЛ, сколько еще матчей смог бы провести «Ростов» на такой максимально самоотдаче?
– Не знаю. Пытались бы следующую игру, а затем еще, но другое дело – получилось бы или нет. У нас была неудачная серия, теперь удачная. Как и в жизни – черная и белая полосы.
– Как оцените итоги части сезона РПЛ? Довольны ли тем количеством очков, которое имеет «Ростов»?
– Хотелось бы большего. Даже при том неудачном отрезке наша игра не соответствовала результату, могли набирать больше очков. Вот тогда было бы полное удовлетворение.
– Где бы вы хотели видеть «Ростов» по окончанию чемпионата?
– Чем выше – тем лучше, – сказал Карпин.
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