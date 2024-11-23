«ЦСКА плох в последних матчах». Победа «Ростова» – прогноз Головина

Александр Головин сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов».

Автор Спортса’’ поставил на победу «Ростова» с коэффициентом 4.60.

«Ростов» не выигрывал у ЦСКА почти пять лет. Более того – в трех последний матчах не забивал. Но любой серии приходит конец, и сейчас – лучшее время, чтобы ее прервать.

Во-первых, ЦСКА плох в последних матчах: не забили даже «Факелу», чудом победили «Крылья». Во-вторых, «Ростов» наоборот приходит в себя после ужасного старта: скатали вничью с «Динамо», прибили ожившие «Химки».

В-третьих, по качеству футбола разница между командами не такая сильная, как в таблице, где между ними 10 очков. Например, по xG парни Карпина выше ЦСКА. То же самое касается владения, ударов и активности в атаке. Фактически ЦСКА вытягивает себя только за счет оборонительных траншей Николича, но в последних матчах сбоили даже они», – считает Головин.

Матч пройдет 23 ноября. Начало – в 14:15 мск.

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