«ЦСКА плох в последних матчах». Победа «Ростова» – прогноз Головина
Александр Головин сделал прогноз на матч 16-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов».
Автор Спортса’’ поставил на победу «Ростова» с коэффициентом 4.60.
«Ростов» не выигрывал у ЦСКА почти пять лет. Более того – в трех последний матчах не забивал. Но любой серии приходит конец, и сейчас – лучшее время, чтобы ее прервать.
Во-первых, ЦСКА плох в последних матчах: не забили даже «Факелу», чудом победили «Крылья». Во-вторых, «Ростов» наоборот приходит в себя после ужасного старта: скатали вничью с «Динамо», прибили ожившие «Химки».
В-третьих, по качеству футбола разница между командами не такая сильная, как в таблице, где между ними 10 очков. Например, по xG парни Карпина выше ЦСКА. То же самое касается владения, ударов и активности в атаке. Фактически ЦСКА вытягивает себя только за счет оборонительных траншей Николича, но в последних матчах сбоили даже они», – считает Головин.
Матч пройдет 23 ноября. Начало – в 14:15 мск.
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