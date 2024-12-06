  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сергеев о том, почему не праздновал голы «Зениту»: «Не отмечаю голы бывшим командам. У меня есть свои человеческие качества и уважение»
14

Сергеев о том, почему не праздновал голы «Зениту»: «Не отмечаю голы бывшим командам. У меня есть свои человеческие качества и уважение»

Иван Сергеев рассказал, почему не праздновал голы «Зениту».

– Заранее решил не праздновать голы «Зениту»?

– Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал «Крыльям» за «Зенит», тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь. 

– Вспомнишь, когда в последний раз два забивал в РПЛ?

– Мне кажется, в матче с «Уралом». Вышел на замену при счете 0:0, тогда тоже забил головой и после прострела. К сожалению, хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли.

– Обидно, что в концовке хет-трик не случился?

– Обидно было, что не забил. Потому что понимал, что это мой шанс увеличить счет. Но уже было очень тяжело — набегался, потратил много сил. Из последних сил рванул. Если бы силы были, наверное, раньше пробил бы. Ну и Адамов хорошо сыграл. Ничего страшного, что не забил. Что есть, то есть. Главное, что выиграли.

– Не знаешь, «Зенит» не пытался договориться с «Крыльями» о твоем неучастии в матче?

– Нет, не было такого. Я же не в аренде. Ушел полноценным трансфером.

– Ребята из «Зенита» не выговаривали в шутку после матча?

– Нет, подошли, пожелали удачи, и все.

– А с Семаком перекинулся парой слов?

– До и во время матча – нет. Увидел его после игры на парковке. Он подошел ко мне, сказал: «Молодец». Мы обменялись парой фраз, пожелали друг другу удачи. У меня остались хорошие отношения с ним. Никаких обид нет, – сказал форвард «Крыльев Советов».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoИван Сергеев
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Сергеев: «Я не веду соцсети, не мое. И машины у меня нет. Нет желания водить»
89вчера, 15:55
Генич об отношениях с Дзюбой: «Максимальный игнор. Он – за справедливость, за все честное и против всего плохого. Многие думают, что я за его счет пиарюсь, но мне это не надо»
13вчера, 11:48
Флаг Люксембурга, значок «Барсы», конь – сумку какого футболиста РПЛ мы загадали?
5 декабря, 07:00Спецпроект
«Соболев не очень понимает свою миссию в «Зените». Ему надо прикладывать больше усилий, чтобы претендовать на роль основного в такой орденоносной команде». Игнатьев о форварде
284 декабря, 03:15
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Доннаруммы 3 сухих матча в 13 играх сезона за «ПСЖ» и 14 пропущенных голов. У Сафонова 3 игры на ноль из шести и 3 пропущенных
11вчера, 22:38
«ПСЖ» не побеждает 3 матча подряд: 2 ничьих и поражение. Сегодня не обыграли «Осер» – 0:0
24вчера, 21:51
«Аталанта» обыграла «Милан» дома – 2:1. Лукман забил победный гол на 87-й
27вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Аталанте», «Интер» победил «Парму»
58вчера, 21:40
Бар-стадион, кафе от «Класса-92» и тот самый паб из фильма «Евротур». Заходим?
вчера, 21:30Спецпроект
В «МЮ» отмечают прогресс Антони при Амориме, однако хотят продать вингера зимой (Флориан Плеттенберг)
18вчера, 21:15
Егор Голенков: «Записался в Чехии на МРТ, сказали, что сделают через 4 дня. В России все решилось бы за один звонок»
111вчера, 20:32
Федотов может возглавить «Ахмат». Стороны провели консультации (Иван Карпов)
31вчера, 20:14
Роналду после 1:2 с «Аль-Иттихадом»: «Мы вернемся сильнее»
33вчера, 19:45
Сафонов остался в запасе на второй матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»
60вчера, 19:33
Ко всем новостям
Последние новости
Юран о письме Федорищева по поводу коррупции: «Я тренер, все, на этом закончено, спасибо»
12вчера, 22:18
Педро: «В «Зените» всегда будут поддерживать Соболева. Он очень сильный футболист»
8вчера, 22:07
Чемпионат Испании. «Сельта» обыграла «Мальорку», «Барса» и «Реал» проведут матчи в субботу
2вчера, 21:58
Нагучев о фанатах «Факела» после критики стадиона клуба: «Думал, будут бить морду. Но они тоже видят этот стадион, а я не сказал ничего ненастоящего. Не хотел, чтобы на нем случилась трагедия»
1вчера, 21:54
Чемпионат Франции. «ПСЖ» и «Осер» не забили, «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу
6вчера, 21:51
«Аталанта» выиграла 9 матчей подряд в Серии А и лидирует в лиге на данный момент. «Наполи» отстает на 2 очка и встретится с «Лацио» в воскресенье
8вчера, 21:48
Грилиш выложил мем с двойником Человека-паука, пошутив о сходстве с Силвой из «Ноттингема»
10вчера, 21:45Фото
Андрей Лунев: «У судей есть ВАР. Что им тогда заносят? Для чего? Что они могут сделать?»
7вчера, 21:35
Чемпионат Германии. «Штутгарт» и «Унион» сыграли 3:2, «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу
1вчера, 21:26
Андрей Канчельскис: «Роль запасного игрока может сломать Соболева. Он не в том возрасте, чтобы получать по 10-15 минут»
3вчера, 21:18