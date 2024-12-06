Сергеев о том, почему не праздновал голы «Зениту»: «Не отмечаю голы бывшим командам. У меня есть свои человеческие качества и уважение»
– Заранее решил не праздновать голы «Зениту»?
– Я вообще не праздную голы в ворота бывших команд. Когда забивал «Крыльям» за «Зенит», тоже не отмечал. У меня есть свои человеческие качества, уважение, и я этого придерживаюсь.
– Вспомнишь, когда в последний раз два забивал в РПЛ?
– Мне кажется, в матче с «Уралом». Вышел на замену при счете 0:0, тогда тоже забил головой и после прострела. К сожалению, хет-трика в Премьер-Лиге пока не было — только дубли.
– Обидно, что в концовке хет-трик не случился?
– Обидно было, что не забил. Потому что понимал, что это мой шанс увеличить счет. Но уже было очень тяжело — набегался, потратил много сил. Из последних сил рванул. Если бы силы были, наверное, раньше пробил бы. Ну и Адамов хорошо сыграл. Ничего страшного, что не забил. Что есть, то есть. Главное, что выиграли.
– Не знаешь, «Зенит» не пытался договориться с «Крыльями» о твоем неучастии в матче?
– Нет, не было такого. Я же не в аренде. Ушел полноценным трансфером.
– Ребята из «Зенита» не выговаривали в шутку после матча?
– Нет, подошли, пожелали удачи, и все.
– А с Семаком перекинулся парой слов?
– До и во время матча – нет. Увидел его после игры на парковке. Он подошел ко мне, сказал: «Молодец». Мы обменялись парой фраз, пожелали друг другу удачи. У меня остались хорошие отношения с ним. Никаких обид нет, – сказал форвард «Крыльев Советов».
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