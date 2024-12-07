Педро считает, что может попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026: «За «Зенитом» много следят. Играем международные матчи, клуб делает много, чтобы оставаться на качественном мировом уровне»
Педро оценил шансы сыграть на ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.
«Возможно ли попасть в сборную на ЧМ-2026 из «Зенита»? Конечно, возможно! За «Зенитом» много следят, это видно. Мы много работаем для этого. Играем международные матчи, клуб делает очень много, чтобы команда оставалась на качественном мировом уровне, а для меня сборная — это одна из самых больших целей.
Надеть футболку основной сборной Бразилии — мечта всей жизни. Я буду много работать для этого. Тем более иметь возможность сыграть на чемпионате мира. Надеюсь хорошо проявить себя, чтобы, когда попаду туда, остаться в сборной», — сказал вингер «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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