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«Если звезда молчит, люди говорят за нее. Пора высказаться». Мбаппе дал интервью Canal+, которое выйдет завтра

Интервью Килиана Мбаппе для Canal+ выйдет в воскресенье.

Форвард «Реала» дал интервью Мулуду Ашуру в шоу Clique, которое выйдет в воскресенье на канале Canal+.

«Проблема вот в чем: когда звезда молчит, люди говорят за тебя, ведь они должны говорить о тебе!

Каждый день что-то происходит, а я ни с кем не разговариваю. Вот почему я общаюсь с вами сегодня. В какой-то момент пора высказаться. Люди должны услышать тебя», – сказал Мбаппе в отрывке-тизере, опубликованном в пятницу.

Опубликовано: Sports
Источник: RMC
logoКилиан Мбаппе
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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