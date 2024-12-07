«Если звезда молчит, люди говорят за нее. Пора высказаться». Мбаппе дал интервью Canal+, которое выйдет завтра
Интервью Килиана Мбаппе для Canal+ выйдет в воскресенье.
Форвард «Реала» дал интервью Мулуду Ашуру в шоу Clique, которое выйдет в воскресенье на канале Canal+.
«Проблема вот в чем: когда звезда молчит, люди говорят за тебя, ведь они должны говорить о тебе!
Каждый день что-то происходит, а я ни с кем не разговариваю. Вот почему я общаюсь с вами сегодня. В какой-то момент пора высказаться. Люди должны услышать тебя», – сказал Мбаппе в отрывке-тизере, опубликованном в пятницу.
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