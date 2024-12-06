Мбаппе пообщался с несколькими игроками «Реала» после поражения от «Атлетика». Команде понравилась реакция француза и его пост в соцсетях, в нем видят потенциал лидера (As)

Игрокам «Реала» понравилась реакция Килиана Мбаппе после поражения от «Атлетика».

В матче 19-го тура Ла Лиги, закончившемся поражением мадридцев (1:2), нападающий не смог реализовал пенальти и упустил несколько возможностей забить.

После игры француз оставил сообщение в соцсетях: «Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это. Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле».

По информации As, игрок также индивидуально поговорил с некоторыми ключевыми игроками команды, высказав им ту же идею.

Источники в клубе сообщили, что поведение Мбаппе после матча и его пост в соцсетях были очень хорошо восприняты в руководстве, но особенно в раздевалке клуба. Также партнеры по команде высоко оценили тот факт, что француз вместе Лукасом Васкесом первым подошел к Федерико Вальверде, чтобы утешить его после результативной ошибки в игре.

Подчеркивается, что многие футболисты «Реала» видят в Мбаппе потенциал лидера, в котором нуждается клуб после ухода Тони Крооса и Начо Фернандеса, а также травмы Дани Карвахаля.