Миятович о Мбаппе: «Было бы неплохо, если бы в некоторых матчах он оставался на скамейке запасных. Нужно привыкнуть к требованиям «Реала», команда не должна под него подстраиваться»

Предраг Миятович оценил игру Килиана Мбаппе в «Реале».

«Это футболист, который находится под большим давлением и хочет проявить себя, показав, что он суперзвезда.

Ему нужно успокоиться, и было бы неплохо, если бы в некоторых матчах он оставался на скамейке запасных, чтобы адаптироваться в этой атмосфере.

Ему нужно привыкнуть к требованиям «Реала». Команда не должна под него подстраиваться», – сказал бывший футболист «Реала » Предраг Миятович в интервью El Larguero.