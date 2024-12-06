Миятович о Мбаппе: «Было бы неплохо, если бы в некоторых матчах он оставался на скамейке запасных. Нужно привыкнуть к требованиям «Реала», команда не должна под него подстраиваться»
Предраг Миятович оценил игру Килиана Мбаппе в «Реале».
«Это футболист, который находится под большим давлением и хочет проявить себя, показав, что он суперзвезда.
Ему нужно успокоиться, и было бы неплохо, если бы в некоторых матчах он оставался на скамейке запасных, чтобы адаптироваться в этой атмосфере.
Ему нужно привыкнуть к требованиям «Реала». Команда не должна под него подстраиваться», – сказал бывший футболист «Реала» Предраг Миятович в интервью El Larguero.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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