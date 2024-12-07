34-летний Марио не собирается завершать карьеру: «Продолжаю тренироваться. Жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение»
Марио Фернандес заявил, что пока не намерен завершать игровую карьеру.
Последним клубом 34-летнего защитника был «Зенит», который он покинул в июле.
«Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение.
Если такое поступит и оно будет во благо мне и моей семье, я, конечно же, его рассмотрю. На все воля божья. Воля Господа в нашей жизни превыше всего», — сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости