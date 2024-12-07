34-летний Марио не собирается завершать карьеру: «Продолжаю тренироваться. Жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение» 

Марио Фернандес заявил, что пока не намерен завершать игровую карьеру.

Последним клубом 34-летнего защитника был «Зенит », который он покинул в июле.

«Я не заканчивал карьеру и пока не собираюсь это делать. Продолжаю тренироваться, чтобы играть снова, и жду открытия трансферного окна в надежде на хорошее предложение.

Если такое поступит и оно будет во благо мне и моей семье, я, конечно же, его рассмотрю. На все воля божья. Воля Господа в нашей жизни превыше всего», — сказал бывший игрок ЦСКА и сборной России.