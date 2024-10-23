Депутат Свищев о Марио: «Стыдно 11 лет жить в России и не выучить язык. Нужно обеспечить знанием тех, кто имеет перспективу получить гражданство. Это обязанность клуба»

Дмитрий Свищев считает, что для спортивного гражданства необходим русский язык.

Депутат Государственной Думы РФ ответил на вопрос о том, стоит ли лишать спортивного гражданства тех спортсменов, которые не учат русский язык.

«Гражданство – это не конфета, чтобы давать и отбирать. Это паспорт нашей любимой страны, которой мы гордимся и за которую переживаем. Мне кажется, неправильно забирать паспорт.

Надо проанализировать причины, почему Марио Фернандес сменил гражданство. Вот какая у него была перспектива? Играть на чемпионате России и мира за сборную? Наверное, в Бразилии у него была более жесткая конкуренция, чтобы попасть в сборную. На мой взгляд, его уровень достаточно высокий.

Действительно, 11 лет жить в России и не выучить язык – стыдно. Мне кажется, здесь есть вина команды, в том числе руководства, которые должны были обеспечить его элементарными вещами.

В будущем, когда мы будем говорить о том, что игрок имеет перспективу получить в гражданство нашей стране, то нужно его обеспечить знанием русского языка. Это прямая обязанность клуба, и я не вижу ничего сложного в этом», – сказал депутат Свищев .