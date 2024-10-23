  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Свищев о Марио: «Стыдно 11 лет жить в России и не выучить язык. Нужно обеспечить знанием тех, кто имеет перспективу получить гражданство. Это обязанность клуба»
21

Депутат Свищев о Марио: «Стыдно 11 лет жить в России и не выучить язык. Нужно обеспечить знанием тех, кто имеет перспективу получить гражданство. Это обязанность клуба»

Дмитрий Свищев считает, что для спортивного гражданства необходим русский язык.

Депутат Государственной Думы РФ ответил на вопрос о том, стоит ли лишать спортивного гражданства тех спортсменов, которые не учат русский язык.

«Гражданство – это не конфета, чтобы давать и отбирать. Это паспорт нашей любимой страны, которой мы гордимся и за которую переживаем. Мне кажется, неправильно забирать паспорт.

Надо проанализировать причины, почему Марио Фернандес сменил гражданство. Вот какая у него была перспектива? Играть на чемпионате России и мира за сборную? Наверное, в Бразилии у него была более жесткая конкуренция, чтобы попасть в сборную. На мой взгляд, его уровень достаточно высокий. 

Действительно, 11 лет жить в России и не выучить язык – стыдно. Мне кажется, здесь есть вина команды, в том числе руководства, которые должны были обеспечить его элементарными вещами.

В будущем, когда мы будем говорить о том, что игрок имеет перспективу получить в гражданство нашей стране, то нужно его обеспечить знанием русского языка. Это прямая обязанность клуба, и я не вижу ничего сложного в этом», – сказал депутат Свищев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoЦСКА
logoЗенит
logoСборная Бразилии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Государственная дума
logoДмитрий Свищев
logoСоветский спорт
logoМарио Фернандес
Политика
натурализация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бразилец Витор из «Акрона» о паспорте РФ: «Такие мысли были. Мы с отцом говорили о Марио Фернандесе. Если задержусь в России надолго, буду рад защищать цвета сборной»
725 сентября, 07:20
Марио о русском языке: «Активного изучения нет, если честно. Кириллица и латиница – это все меняет, сразу начинаются сложности»
19531 января, 12:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Де Брюйне вряд ли перейдет в клуб из Саудовской Аравии – его жена не хочет воспитывать там детей. Хавбек «Сити» предпочитает МЛС – им интересуется «Сан-Диего», стартующий в лиге в 2025-м
722 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» в гостях у «Ростова», «Краснодар» примет «Пари НН», «Рубин» против «Акрона»
36835 минут назадLive
Геркус о пиве на стадионах: «Разрешение никак не повлияет на здоровье нации. Если и правда только Минздрав против, это странно»
136 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я все еще в «Сити», потому что мы выигрываем – иначе меня бы здесь не было. Если тренер не побеждает и не уходит, как Клопп, его меняют – таков наш мир»
1148 минут назад
Винисиус лучший в ЛЧ по голевым действиям, ассистам, успешным обводкам и выигранным дуэлям за 4 последних сезона
69сегодня, 15:34
Инфантино о клубном ЧМ: «Наша миссия – способствовать развитию футбола в Африке и во всех уголках мира. Клубный футбол должен стать глобальным»
13сегодня, 15:24
Лига чемпионов. «Барса» против «Баварии», «Ливерпуль» сыграет с «Лейпцигом», «Ман Сити» примет «Спарту», «Интер» в гостях у «Янг Бойз»
48сегодня, 15:02
Черданцев об иностранных комментаторах: «Sky с Невиллом в качестве эксперта невозможно слушать: набор штампов, за которые Уткин давно бы убрал Гари из эфира»
112сегодня, 14:57
«Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить». РФС проверит сообщения в Telegram – возможно, их написал сам судья
36сегодня, 14:44
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «В Минздраве считают, что это будет толчком к алкоголизации населения, что болельщики сопьются. Почему тогда на концертах продают крепкие напитки?»
17сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Артига о судействе Опейкиной с «Оренбургом»: «Лучший рефери за всю историю, наверное. К «Химкам» претензия – первые 15 минут, главное, что прошли дальше в Кубке»
17 минут назад
Лига Европы. «Галатасарай» победил «Эльфсборг» – 4:3, «МЮ» в четверг сыграет с «Фенербахче» Моуринью, «Тоттенхэм» примет АЗ, «Сосьедад» Захаряна встретится с «Маккаби»
610 минут назад
Топурия недоволен проведением матча «Реал» – «Барселона» в день его боя в UFC: «Возможно, стоит нокаутировать ответственного за это. Тебас следующий!»
210 минут назад
«Ростов» – «Локомотив». 1:1 – Батраков забил на 16-й с пенальти, Комаров – на 19-й с игры. Онлайн-трансляция
1214 минут назадLive
«Акрон» – «Рубин». 0:1 – Шабанхаджай забил на 8-й. Онлайн-трансляция
123 минуты назадLive
«Погба был бы эффективен в «Арсенале», фанаты его полюбят. АПЛ подходит Полю». Санья о хавбеке
327 минут назад
«Брест» – «Байер». Виртц и Шик играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:45
235 минут назад
«Аталанта» – «Селтик». Лукман и Макгрегор играют. Онлайн-трансляция
35 минут назад
«Барселона» и «Атлетико» могут провести декабрьский матч Ла Лиги в Майами
1240 минут назад
Экс-тренер «Торпедо» Клотет возглавил «Триестину»
248 минут назадФото