Депутат Свищев о Марио: «Стыдно 11 лет жить в России и не выучить язык. Нужно обеспечить знанием тех, кто имеет перспективу получить гражданство. Это обязанность клуба»
Депутат Государственной Думы РФ ответил на вопрос о том, стоит ли лишать спортивного гражданства тех спортсменов, которые не учат русский язык.
«Гражданство – это не конфета, чтобы давать и отбирать. Это паспорт нашей любимой страны, которой мы гордимся и за которую переживаем. Мне кажется, неправильно забирать паспорт.
Надо проанализировать причины, почему Марио Фернандес сменил гражданство. Вот какая у него была перспектива? Играть на чемпионате России и мира за сборную? Наверное, в Бразилии у него была более жесткая конкуренция, чтобы попасть в сборную. На мой взгляд, его уровень достаточно высокий.
Действительно, 11 лет жить в России и не выучить язык – стыдно. Мне кажется, здесь есть вина команды, в том числе руководства, которые должны были обеспечить его элементарными вещами.
В будущем, когда мы будем говорить о том, что игрок имеет перспективу получить в гражданство нашей стране, то нужно его обеспечить знанием русского языка. Это прямая обязанность клуба, и я не вижу ничего сложного в этом», – сказал депутат Свищев.
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