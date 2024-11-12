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Боккетти о натурализации в РФ: «Не знать при этом язык – неуважение по отношению к россиянам. Гражданство — очень серьезная вещь» 

Сальваторе Боккетти высказался о получении паспорта РФ легионерами Мир РПЛ.

— Вы отлично владеете русским языком — в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили. Как вы к такому относитесь?

— Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык — это неуважение. Гражданство — очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...

Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам, – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoЦСКА
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logoСальваторе Боккетти
logoпремьер-лига Россия
logoМарио Фернандес
лимит на легионеров
натурализация
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