Боккетти о натурализации в РФ: «Не знать при этом язык – неуважение по отношению к россиянам. Гражданство — очень серьезная вещь»
Сальваторе Боккетти высказался о получении паспорта РФ легионерами Мир РПЛ.
— Вы отлично владеете русским языком — в отличие от некоторых легионеров, которые в разные годы получали паспорт РФ, но язык так и не выучили. Как вы к такому относитесь?
— Знаете, я никто, чтобы обсуждать тех, кто получил или не получил российский паспорт. Но думаю, что не знать при этом язык — это неуважение. Гражданство — очень серьезная вещь. Но если ты не способен сказать ни слова по-русски...
Опять же, не хочу никого осуждать. Просто высказываю свою точку зрения: это неуважение по отношению к россиянам, – сказал бывший защитник «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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