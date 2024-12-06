Полузащитница «Зенита» Пантюхина согласна, что Петербург – футбольная столица: «100%. Результаты доказывают: пляжный футбол, наши мужчины, мы»

Полузащитница «Зенита» Екатерина Пантюхина считает Петербург футбольной столицей.

Пантюхина высказалась об опросе ВЦИОМ, которых показал, что интерес к футболу в России за последние лет 15 заметно упал.

«Я уверена, что наша страна – футбольная. У нас такой большой сектор болельщиков в целом по стране. Вспомните, что было во время чемпионата мира в 2018 году, это же нечто.

По каким-то показателям, может быть, интерес и падает, но надо разбираться по каким. Понятно, когда нет международных матчей, может, все чуть-чуть не так транслируется, не так показывается. Но в целом я не согласна. У нас футбольная страна!

Петербург – это футбольная столица России? 100%. Результаты наших команд это доказывают. Пляжный футбол, наши мужчины, мы», – сказала Пантюхина.

Женский «Зенит» три года подряд выигрывает чемпионат России. У мужского 6 титулов подряд.