«Ман Сити» готов предложить де Брюйне перейти в один из клубов City Football Group, если Кевин решит не продлевать контракт (The Telegraph)
Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Сити» готов предложить де Брюйне контракт с одним из клубов, входящих в холдинг, когда полузащитник решит сменить клуб. «Горожане» намерены продолжить сотрудничество с бельгийским полузащитником.
Помимо «Манчестер Сити», компания City Football Group является основным владельцем «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Ломмела», «Палермо» и «Баии». Также у холдинга есть доли в «Жироне», «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Йокогаме Ф. Маринос».
Действующее соглашение де Брюйне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Де Брюйне не уверен, что останется в «Сити»: «Я отложил переговоры, получив травму. Они будут, а если нет – это мой последний год. Никакой спешки, хочу вернуться на поле и вновь стать собой»
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