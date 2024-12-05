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«Ман Сити» готов предложить де Брюйне перейти в один из клубов City Football Group, если Кевин решит не продлевать контракт (The Telegraph)

Кевин де Брюйне может продолжить карьеру в одном из клубов City Football Group.

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Сити» готов предложить де Брюйне контракт с одним из клубов, входящих в холдинг, когда полузащитник решит сменить клуб. «Горожане» намерены продолжить сотрудничество с бельгийским полузащитником.

Помимо «Манчестер Сити», компания City Football Group является основным владельцем «Мельбурн Сити», «Нью-Йорк Сити», «Мумбаи Сити», «Монтевидео Сити Торке», «Труа», «Ломмела», «Палермо» и «Баии». Также у холдинга есть доли в «Жироне», «Шэньчжэнь Пэн Сити» и «Йокогаме Ф. Маринос».

Действующее соглашение де Брюйне с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Де Брюйне не уверен, что останется в «Сити»: «Я отложил переговоры, получив травму. Они будут, а если нет – это мой последний год. Никакой спешки, хочу вернуться на поле и вновь стать собой»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoКевин де Брюйне
возможные трансферы
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
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