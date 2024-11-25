Де Брюйне и «Сити» – все? Кевин не уверен, что продлится – может уйти бесплатно летом

Травмы портят два сезона подряд.

АПЛ может лишиться сразу двух больших звезд. К Мо Салаху, который грустит , что «Ливерпуль» не предлагает новый контракт, присоединился Кевин Де Брюйне. Вопрос о будущем висит в воздухе: договор 33-летнего бельгийца с «Манчестер Сити» истекает через семь месяцев.

Де Брюйне два месяца не появлялся в старте «Ман Сити» – все портит травма бедра. И это уже даже не удивляет.

Де Брюйне говорит, что не волнуется из-за контракта

Де Брюйне объяснил, что чувствовал дискомфорт еще в сентябрьской игре против «Брентфорда» – каждый удар по мячу приносил боль. Казалось, пройдет за несколько дней, но проблема затянулась.

А вот пара свежих цитат Кевина о будущем – от The Athletic.

● Почему нет переговоров с «Ман Сити» : «Из-за травмы я все отложил. Думал, пропущу два-три дня, а вышло восемь-девять недель. Сначала хочу поправиться, и будет видно дальше. Я не слишком на этом зациклен, сказать особо нечего. Я в порядке, счастлив, просто хочу снова играть».

● Обсуждали ли продление раньше : «Уже был разговор летом, но я травмировался, так что был не в состоянии для этого обсуждения».

Пеп Гвардиола, который совсем недавно снял все вопросы о своем будущем, высказался максимально аккуратно: «Зависит от него. Как и Давид Сильва, Де Брюйне решит, что лучше для него и для команды. Кевин не захочет оказаться в положении, когда не сможет играть каждые три дня».

В прошлый раз Де Брюйне продлевался с «Ман Сити» весной 2021-го. Контракт рассчитан до лета 2025-го, то есть уже после 1 января Кевин сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом и уйти бесплатно.

В прошлом сезоне травма тоже многое портила

Де Брюйне сыграл только половину матчей в текущем сезоне – 6 из 12 в АПЛ, 2 из 4 – в ЛЧ. Результативной была только одна игра – набрал 1+1 с «Ипсвичем» в августе, к которым добавил два гола Израилю в Лиге наций.

В прошлом сезоне Кевин тоже играл гораздо меньше привычного: 18 матчей в АПЛ и лишь два – в ЛЧ. В августе 2023-го из-за травмы задней поверхности бедра он выбыл на четыре месяца – пришлось оперироваться. Полноценно КДБ вернулся уже в 2024-м.

Уже в текущем сезоне Кевин критиковал суровый график клубного сезона: «Сезоны становятся все длиннее. Может быть, этот сезон пройдет нормально, но календарь станет еще сложнее с чемпионатом мира-2026. Профсоюзы игроков пытались найти решения, но ничего не меняется. УЕФА и ФИФА наплевать. Их волнуют деньги».

Проклятье в очередной раз сработало : в сентябре де Брюйне сломался против «Интера» и даже плакал, общаясь с врачами перед заменой.

Только сейчас Кевин приходит в себя – выходил на замену в трех последних играх. Суммарно провел на поле 38 минут и результативных действий не сделал, а эти матчи стали частью катастрофической серии «Сити» из пяти поражений подряд.

Если не останется в «Сити», поедет в США?

Разговоры о возможном переезде в МЛС весь год окружают бельгийца.

В феврале The Times и ESPN писали, что клубы Саудовской Аравии будут активно закупаться топовыми футболистами – и де Брюйне станет одним из них. По данным The Athletic, игроку «Сити» интереснее переход МЛС – в прошлом году он уже отказывался от саудовских 70 млн евро за сезон.

Хотя дверь в Саудовскую Аравию Кевин не закрывал: «В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных суммах, которые я могу заработать незадолго до конца карьеры. Иногда о таком следует подумать. Если отыграю там два года, заработаю невероятное количество денег. Раньше для этого нужно было бы отыграть 15 лет. И все равно я мог бы не дойти до такой суммы».

Уже после этой цитаты Де Брюйне заявил, что останется в «Сити». Правда, снова допустил, что по-настоящему огромное предложение может его убедить: «У меня более чем достаточно денег. Но если поступит бешеная сумма, она также достанется моей семье: родственникам, внукам, правнукам и друзьям».

И все-таки не до конца понятно, согласится ли Кевин на переезд в Азию. В октябре Sky Sports сообщил, что Де Брюйне может не продлить контракт с «Сити», но и в Саудовскую Аравию не собирается: его супруга Мишель не хочет воспитывать детей на Ближнем Востоке. Писали, что вариант с переходом в «Сан-Диего» из МЛС привлекательнее для футболиста, которому нравится американская культура.

Пока же продолжается сезон-2024/25, в который Де Брюйне попытается заново вписаться – заодно и в непростое время для «Сити». Следующий матч – с оторвавшимся на восемь очков «Ливерпулем» на «Энфилде».

«Я все ближе к уходу». «Ливерпуль» пока не предложил Салаху контракт

Фото: Gettyimages /Alex Livesey / Stringer, Gualter Fatia / Stringer, Michael Regan / Staff