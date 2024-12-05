«Сити» 39 матчей не проигрывает, когда забивает де Брюйне – 35 побед и 4 ничьих. Последнее поражение было в августе 2020-го от «Лиона» в ЛЧ

«Манчестер Сити» выиграл подряд 39 матчей, в которых забивал Кевин де Брюйне.

Сегодня полузащитник отметился голом в матче с «Ноттингем Форест» (3:0) в 14-м туре АПЛ. До этого команда Пепа Гвардиолы не могла одержать победу в 7 матчах кряду.

«Манчестер Сити» не проиграл ни одного из последних 39 официальных матчей, в которых забивал де Брюйне. Среди них у «горожан» 35 побед и 4 ничьих.

Последнее поражение в матче, где забил бельгиец, случилось 15 августа 2020 года. Тогда «Сити» уступил «Лиону» (1:3) в четвертьфинале Лиге чемпионов.