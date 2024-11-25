Де Брюйне не уверен, что останется в «Сити»: «Я отложил переговоры, получив травму. Они будут, а если нет – это мой последний год. Никакой спешки, хочу вернуться на поле и вновь стать собой»

Кевин де Брюйне не уверен, что останется в «Манчестер Сити» на следующий сезон.

Действующее соглашение полузащитника с клубом истекает летом 2025 года.

«Честно говоря, я не знаю. В начале сезона я знал, что мы начнем переговоры, но затем я получил травму в матче с «Брентфордом». Предполагалось, что [восстановление] займет пару дней, но оно заняло восемь-девять недель. Я отложил [переговоры с клубом].

Мы общались летом, но потом я получил травму и был не в том настроении, чтобы говорить об этом. Мне нужно вернуться на поле и снова стать самим собой. Никакой спешки нет, это не вызывает у меня дискомфорта, я не переживаю», – сказал полузащитник «Манчестер Сити ».

Де Брюйне также не исключил, что продление контракта с Пепом Гвардиолой повлияет на его решение о будущем.

«Это могло бы помочь. Я знаю, что ждет нас в будущем, мне не нужно говорить об этом с Пепом. Если бы пришел новый тренер, пришлось бы обсуждать это с ним.

Возможно, Пеп передумает и скажет: «Спасибо, Кевин , но пришло время уйти». Но я знаю, как он работает с командой и игроками, так что для меня это не новость.

Вопросы будут, но я могу сказать только то, что говорю сейчас. Переговоры будут, а если нет, то это будет мой последний год. Я просто хочу играть в хороший футбол», – сказал бельгиец.