«Реал» после ошибки Вальверде пропустил от «Атлетика». Гурусета перехватил пас хавбека, который побежал с мячом к своим воротам
Федерико Вальверде совершил результативную ошибку.
На 80-й минуте игры с «Атлетиком» полузащитник «Реала», получив мяч на своей половине поля, начал двигаться по направлению к своей штрафной площади и предпринял попытку сделать поперечную передачу.
Мяч попал в ногу находившемуся рядом Горке Гурусете, форвард сумел убежать к воротам и вывести команду из Бильбао вперед – 2:1.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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