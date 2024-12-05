«Реал» после ошибки Вальверде пропустил от «Атлетика». Гурусета перехватил пас хавбека, который побежал с мячом к своим воротам

Федерико Вальверде совершил результативную ошибку.

На 80-й минуте игры с «Атлетиком » полузащитник «Реала », получив мяч на своей половине поля, начал двигаться по направлению к своей штрафной площади и предпринял попытку сделать поперечную передачу.

Мяч попал в ногу находившемуся рядом Горке Гурусете , форвард сумел убежать к воротам и вывести команду из Бильбао вперед – 2:1.