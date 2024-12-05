Мбаппе о незабитом пенальти: «Большая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность»

Килиан Мбаппе опубликовал сообщение после неудачи в игре с «Атлетиком» (1:2).

Нападающий «Реала » не реализовал пенальти во втором тайме. Это его второй промах с точки менее чем за полторы недели.

«Плохой результат. Большая ошибка в матче, в котором важна каждая деталь. Я беру на себя полную ответственность за это.

Сложный период, но сейчас лучшее время для того, чтобы изменить ситуацию и показать, кто я на самом деле», – написал Мбаппе .