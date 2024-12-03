Мостовой о Файзуллаеве и «Монако»: «Однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая. Для Аббосбека это будет просто топ»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Аббосбека Файзуллаева в Лигу 1.

Сообщалось , что «Монако » проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА и готов заплатить 15 млн евро.

«Если такое предложение поступит, то однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая. Да и ЦСКА за такие деньги однозначно согласится продать его. В сегодняшней ситуации 15 миллионов – это большие деньги.

За примером для подражания даже далеко ходить не надо – просто посмотрите на Головина . Если это случится, то для него это будет просто топ», – сказал бывший футболист сборной России.