Сперцян о спаде «Краснодара»: «Начнем ругаться – дальше будет только хуже. Нам надо быть сильными и вместе справляться с трудностями»
Эдуард Сперцян высказался о спаде «Краснодара».
Безвыигрышная серия «быков» в Мир РПЛ составляет три матча. После 17 туров «Краснодар» занимает в таблице 2-е место, отставая от «Зенита» на 1 очко.
«Ничего сверхъестественного не случилось. Это футбол. Если мы сейчас начнем ругаться, то дальше будет только хуже. Нам надо быть сильными, быть вместе и вместе справляться с трудностями», — сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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