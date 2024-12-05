  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нагучев и Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локо». На «Зенит» – «Акрон» будут работать Меламед и Крестинин, на «Спартак» – «Пари НН» назначены Генич и Аксенов
12

Нагучев и Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локо». На «Зенит» – «Акрон» будут работать Меламед и Крестинин, на «Спартак» – «Пари НН» назначены Генич и Аксенов

Роман Нагучев и Тимур Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локомотива».

Встреча пройдет 8 декабря в Краснодаре в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры начнется с 19:00 на канале «Матч ТВ».

На остальных матчах 18‑го тура будут работать следующие комментаторы:

7 декабря

«Спартак» – «Пари НН». Константин Генич, Александр Аксенов («Матч Премьер», 13:50);

«Ростов» – «Крылья Советов». Александр Неценко («Матч Премьер», 16:20);

«Зенит» – «Акрон». Михаил Крестинин, Михаил МеламедМатч ТВ», 16:00);

«Динамо» Махачкала – «Рубин». Артем Шмельков («Матч Премьер», 18:50);

8 декабря

«Динамо» Москва – «Химки». Роман Трушечкин, Александр Пойда («Матч Премьер», 13:50);

«Факел» – ЦСКА. Михаил Моссаковский, Владислав Будлянский («Матч Премьер», 16:20);

«Ахмат» – «Оренбург». Дмитрий Жичкин, Адам Ахмадов («Матч Премьер», 18:50).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матчей – московское.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoКраснодар
logoПари НН
logoКонстантин Генич
logoЗенит
logoРостов
logoКрылья Советов
logoАлександр Неценко
Александр Аксенов
logoДинамо Махачкала
logoАкрон
logoМатч ТВ
logoМихаил Меламед
logoДинамо Москва
logoРубин
logoХимки
logoАртем Шмельков
logoЦСКА
logoФакел
logoРоман Трушечкин
logoМихаил Моссаковский
logoАлександр Пойда
logoАхмат
logoОренбург
logoДмитрий Жичкин
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoТимур Журавель
logoРоман Нагучев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
DFL заработает почти 4,5 млрд евро с 2025 по 2029 год от реализации домашних медиаправ на матчи первой и второй Бундеслиги – более 1,1 млрд евро за сезон
21 минуту назад
Экс-глава Самарской области Азаров об агенте Андрееве: «Никаких угроз не было, мы не общались лет 5. Это чушь, выдумки. Все, кто входят в дом правительства, фиксируются, это можно проверить»
924 минуты назад
«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)
1634 минуты назад
«Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)
3846 минут назад
Бакаев о Промесе: «Культовый игрок для РПЛ. У Квинси все будет нормально, он вернется, надеюсь»
1746 минут назад
Тюкавин вышел на тренировку в бабочке. Форвард «Динамо» вчера получил премию «Джентльмен года»
6сегодня, 15:11Фото
Кин назвал «отстоем» игру «МЮ» против «Арсенала»: «У них нет динамики. Рэшфорд – это просто шок. Тренер, наверное, думал, что они играют лучше»
24сегодня, 15:10
Канисарес об Анчелотти: «Прежде чем увольнять, нужно хотя бы дождаться провала. Он выиграл две ЛЧ, две Ла Лиги с этим «Реалом» и доказал, что конкурентоспособен»
38сегодня, 15:03
Шатов стажируется у Семака в «Зените»: «Учимся у лучших»
19сегодня, 14:40
Энрике о напряженной атмосфере в «ПСЖ»: «Я в футболе уже более 30 лет и не трачу время на ложь. Я не участвую в этой войне и не играю в эти ваши игры»
8сегодня, 14:39
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ», «Вест Хэму», «Брентфорду» и «Лестеру» интересен 20-летний вратарь «Атлетико Паранаэнсе» Микаэл
2 минуты назад
Экс-глава Самарской области о словах Федорищева про коррупцию и агентов: «Обращение в органы приведет к значительному результату. В РФС всегда жестко разбирались с подозрениями»
3 минуты назад
Павлюченко о Станковиче в «Спартаке»: «Во 2-й части можно 5 матчей подряд выиграть, и ты уже почти на 1-м месте. Нужно дать время – подводить итоги, когда сезон закончится»
6 минут назад
«Ювентус» предложит 30 млн евро за выкуп Консейсау у «Порту»
418 минут назад
Фонсека вспомнил слова Пепа перед матчем с «Аталантой»: «Он сравнил игру против них с походом к стоматологу, прекрасно понимаю его. Для меня посещение дантиста стало чем-то привычным»
258 минут назад
Ван дер Варт о Рамосе: «Серхио был великолепен – мог быть «десяткой», опорником, играть справа и слева в защите. Он все еще в хорошей форме»
4сегодня, 15:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу
1сегодня, 15:10Live
Кейн приступил к беговой работе после травмы бедра
сегодня, 14:53
Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
2сегодня, 14:52
ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Рубином». «Локо» получил запрет на допуск фанатов на нижний ярус за нецензурные скандирования
2сегодня, 14:15