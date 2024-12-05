Нагучев и Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локо». На «Зенит» – «Акрон» будут работать Меламед и Крестинин, на «Спартак» – «Пари НН» назначены Генич и Аксенов
Встреча пройдет 8 декабря в Краснодаре в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция игры начнется с 19:00 на канале «Матч ТВ».
На остальных матчах 18‑го тура будут работать следующие комментаторы:
7 декабря
«Спартак» – «Пари НН». Константин Генич, Александр Аксенов («Матч Премьер», 13:50);
«Ростов» – «Крылья Советов». Александр Неценко («Матч Премьер», 16:20);
«Зенит» – «Акрон». Михаил Крестинин, Михаил Меламед («Матч ТВ», 16:00);
«Динамо» Махачкала – «Рубин». Артем Шмельков («Матч Премьер», 18:50);
8 декабря
«Динамо» Москва – «Химки». Роман Трушечкин, Александр Пойда («Матч Премьер», 13:50);
«Факел» – ЦСКА. Михаил Моссаковский, Владислав Будлянский («Матч Премьер», 16:20);
«Ахмат» – «Оренбург». Дмитрий Жичкин, Адам Ахмадов («Матч Премьер», 18:50).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало матчей – московское.
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