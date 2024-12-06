Ледяхов считает, что у «Зенита» больше шансов на титул, чем у «Краснодара» и «Спартака»: «У Семака практически два состава. Сломаются вдруг Кордоба и Сперцян, Угальде и Барко – равноценной замены им нет» 

Игорь Ледяхов считает «Зенит» фаворитом сезона Мир РПЛ.

После 17 туров петербуржцы лидируют в таблице, опережая «Краснодар» на 1 очко, «Спартак» и «Локомотив» – на 5.

— Были бы у вас лишние сто долларов — на кого бы поставили в чемпионской гонке?

— На «Зенит ». Да, «Краснодар » 16 туров шел без поражений, а «Спартак» одержал пять побед подряд и показывает классный футбол. Но в распоряжении Семака практически два состава. Если вдруг сломаются Кордоба и Сперцян, равноценной замены им нет. Это относится и к Угальде с Барко.

В Питере же такая скамейка, что до последнего тура там спокойно справлялись без Глушенкова, Вендела и Латышонка. А домашнее поражение от Самары — несчастный случай. Когда футболисты видят, что в лиге сильнее всех, в какой-то момент сами себя убаюкивают. Осечка с «Крыльями» — из этой серии. Ничего, встряхнутся, сделают выводы и пойдут за очередным титулом, – сказал экс-игрок «Спартака ».