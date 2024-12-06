«Не исключено, что «Акрон» отберет очки у «Зенита». У Дзюбы будет особый настрой на бывший клуб». Булыкин о матче в Петербурге
Дмитрий Булыкин высказался в преддверии субботнего матча РПЛ «Зенит» – «Акрон».
«Поражение «Зенита» от «Крыльев» (2:3) было довольно удивительным, оно заставило нас вспомнить прошлый сезон, когда все лидеры постоянно теряли очки, когда этого никто не ждал. Вот и сейчас мы в прошлом туре видели, как три первые команды проиграли дома свои матчи.
Сейчас в РПЛ каждый может обыграть каждого, поэтому не исключено, что «Акрон» сможет отобрать очки у «Зенита». Тем более у Дзюбы будет особый настрой на бывший клуб», – сказал бывший нападающий сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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