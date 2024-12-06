Канчельскис о «Спартаке»: «Чтобы бороться за чемпионство, нужен еще один игрок уровня Угальде. Зачем его продавать? Они что, в деньгах нуждаются?»
Андрей Канчельскис рассказал, что надо сделать «Спартаку» для чемпионства в РПЛ.
«Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару игр сыграл хорошо, и уже кричать «ура»? Если он до конца сезона будет играть с таким же рвением, то тогда можно будет думать о переходе.
Не думаю, что «Спартак» брал Угальде, чтобы его перепродать, и что у команды есть финансовые проблемы. Если «Спартак» хочет выиграть первое место, то им нужно придерживать футболистов такого уровня. И даже брать еще футболиста такого же уровня, чтобы бороться за чемпионство», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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