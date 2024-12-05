Мостовой о «Спартаке»: «На кураже, в настроении, все получается. У Угальде дополнительная мотивация в бомбардирской гонке»

Александр Мостовой уверен в победе «Спартака» над «Пари НН».

Красно-белые примут команду под руководством Виктора Гончаренко в матче 18-го тура Мир РПЛ . Игра состоится 7 декабря в 14:00 по московскому времени.

Форвард «Спартака» Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с 14 голами в 17 матчах.

– «Спартак» обязан побеждать «Пари НН»?

– Конечно. Ожидание одно – победа «Спартака». Красно‑белые сейчас в настроении, на кураже, все получается. У Угальде есть дополнительная мотивация в бомбардирской гонке. Думаю, «Пари НН» ничего не сможет сделать.

– К тому же Гончаренко не будет на бровке.

– А при чем тут он? Играют футболисты, а не тренер, я говорил тысячу раз. Все зависит от них. Что только ни говорил тренер в раздевалке в моей карьере – когда выходишь на поле, происходит совсем другое. Сколько раз было, что тренер сидит на трибуне, а клуб выиграет 3:0 или 4:0.

– Может, тогда и Станковичу не надо присутствовать на скамейке запасных?

– Станкович был на лавке, они 3:0 обыграли «Краснодар». Тогда надо убирать Мусаева, – сказал бывший полузащитник сборной России.