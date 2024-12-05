Угальде о самых сложных соперниках: «ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но со всеми командами могут возникнуть сложности»
Манфред Угальде назвал самых сложных соперников в Мир РПЛ.
«Спартак» разгромил «Краснодар» в 17-м туре (3:0) и поднялся на третью строчку в турнирной таблице с 34 очками.
– Кто самые сложные соперники в РПЛ?
– Возможно, это ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но я бы сказал, что со всеми командами могут возникнуть сложности, – сказал нападающий «Спартака».
Угальде забил 14 голов в Премьер-лиге и лидирует в гонке бомбардиров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ТАСС
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