Угальде о самых сложных соперниках: «ЦСКА, «Зенит», «Краснодар». Но со всеми командами могут возникнуть сложности»

Манфред Угальде назвал самых сложных соперников в Мир РПЛ.

«Спартак » разгромил «Краснодар » в 17-м туре (3:0) и поднялся на третью строчку в турнирной таблице с 34 очками.

– Кто самые сложные соперники в РПЛ?

– Возможно, это ЦСКА , «Зенит », «Краснодар». Но я бы сказал, что со всеми командами могут возникнуть сложности, – сказал нападающий «Спартака».

Угальде забил 14 голов в Премьер-лиге и лидирует в гонке бомбардиров.