«Если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей?» Шикунов о форвардах
Александр Шикунов оценил отказ «Спартака» от покупки у «Краснодара» Джона Кордобы.
- Многие критиковали «Спартак» за отказ от покупки Кордобы.
– Так вот если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде!
- Думаете?
– Угальде играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей? И это только за первую часть чемпионата! Фантастический показатель.
У нас редко кто столько забивает. Давно уже не видно новых Вагнеров Лавов, Веретенниковых, Павлюченко... Дай бог, чтобы Угальде повторил их показатели, приблизился к ним, – сказал бывший спортивный директор «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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