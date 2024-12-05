«Если бы «Спартак» взял Кордобу, мы бы потеряли Угальде! Играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей?» Шикунов о форвардах

Александр Шикунов оценил отказ «Спартака» от покупки у «Краснодара» Джона Кордобы.

- Многие критиковали «Спартак» за отказ от покупки Кордобы.

– Так вот если бы «Спартак» взял Кордобу , мы бы потеряли Угальде !

- Думаете?

– Угальде играл бы где-то на фланге. Разве забил бы он тогда 14 мячей? И это только за первую часть чемпионата! Фантастический показатель.

У нас редко кто столько забивает. Давно уже не видно новых Вагнеров Лавов, Веретенниковых, Павлюченко... Дай бог, чтобы Угальде повторил их показатели, приблизился к ним, – сказал бывший спортивный директор «Спартака ».