Максим Беляев: «С женой мечтаем создать приют для животных. Когда видим несчастных, беззащитных – хочется спасти всех. Будем помогать в силу возможностей»

Максим Беляев мечтает создать приют для животных.

– Понятное дело, что мимо этой темы пройти очень сложно. Вы неоднократно говорили, что после завершения карьеры хотите открыть приют для бездомных животных. Где?

– Мы с женой не можем оставаться равнодушными, когда видим несчастных беззащитных животных. Всех хочется спасти. Будем помогать в силу своих возможностей. Создать приют – наша мечта, мы к ней придем рано или поздно.

Географически хотелось бы рядом с тем местом, где будем постоянно проживать. Пока у меня продолжается карьера футболиста, сложно строить какие-то предположения на этот счет.

– После завершения карьеры спортсмена вы хотите остаться в футбольной индустрии? Или есть желание целиком посвятить себя приютам?

– Постепенно приходит время задуматься над вопросом, будет ли моя дальнейшая жизнь связана с футболом. Помощь животным не имеет отношения к работе – это благотворительность, ею можно заниматься параллельно.

Буду стараться находить для этого время. К тому же, я всегда могу рассчитывать на жену, которая готова подставить мне свое, хрупкое с виду, но надежное плечо, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев, выступающий за «Ленинградец ».

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