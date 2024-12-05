БК Leon: «Мы продолжаем сотрудничество с Второй лигой, но уходим от партнерства конкретных клубов»
В Leon прокомментировали информацию о том, что букмекер перестанет быть партнером Второй лиги со следующего сезона.
Ранее новый директор «Сатурна» Сергей Коновалов заявил, что Leon вслед за уходом из подмосковного клуба может перестать быть спонсором Второй лиги.
«Мы, как букмекерская компания LEON, продолжаем сотрудничество с LEON-Вторая Лига. Для нас это стратегически важное партнерство, которое мы планируем пролонгировать.
Нашими совместными усилиями уже был реализован не один большой проект, и мы не планируем останавливаться на достигнутом.
LEON-Вторая Лига остается для нас ключевым партерном в следующем футбольном сезоне.
В тоже время мы уходим от партнерства конкретных клубов, выступающих в LEON-Вторая Лига.
Наш фокус будет на работе с лигой в целом», – рассказали в БК Leon Ставкам на Спортсе’’.
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