БК Leon: «Мы продолжаем сотрудничество с Второй лигой, но уходим от партнерства конкретных клубов»

В Leon прокомментировали информацию о том, что букмекер перестанет быть партнером Второй лиги со следующего сезона.

Ранее новый директор «Сатурна» Сергей Коновалов заявил , что Leon вслед за уходом из подмосковного клуба может перестать быть спонсором Второй лиги.

«Мы, как букмекерская компания LEON, продолжаем сотрудничество с LEON-Вторая Лига. Для нас это стратегически важное партнерство, которое мы планируем пролонгировать.

Нашими совместными усилиями уже был реализован не один большой проект, и мы не планируем останавливаться на достигнутом.

LEON-Вторая Лига остается для нас ключевым партерном в следующем футбольном сезоне.

В тоже время мы уходим от партнерства конкретных клубов, выступающих в LEON-Вторая Лига.

Наш фокус будет на работе с лигой в целом», – рассказали в БК Leon Ставкам на Спортсе’’.

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