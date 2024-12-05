Максим Беляев: «Прочитал «Войну и мир», планирую взяться за «Бесов» Достоевского. Между серьезными книгами разгружаюсь Жюлем Верном»

Максим Беляев рассказал о последних прочитанных книгах.

– Вы говорили, что добираетесь на базу «Ленинградца» на электричке. Почему так, а не на машине или на такси?

– Я живу в 15 минутах ходьбы от Финляндского вокзала, от него до Рощино «Ласточка» доходит за 35 минут. Так добираться гораздо удобнее, чем ездить на машине по полтора часа в одну сторону.

– Что в последнее время читали по пути на базу?

– В пути есть время для литературы. Так, в «Ласточке» я прочитал «Войну и мир», сейчас планирую взяться за «Бесов» Достоевского.

Между этими серьезными книгами разгружаюсь Жюлем Верном, – сказал бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев , выступающий за «Ленинградец ».