«Семин – легенда, Венгера и Фергюсона в один ряд с ним можно поставить». Беляев о тренере

Максим Беляев сравнил Юрия Семина с Арсеном Венгером и Алексом Фергюсоном.

– Первый профессиональный клуб в вашей карьере – «Локомотив». Там вы поработали с Юрием Семиным. Можете сказать, что Юрий Павлович – максималист и перфекционист?

– Юрий Палыч – легенда, в один ряд с ним можно поставить Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона .

Через него прошло много футболистов, в том числе он заметил и меня, 17-летнего парнишку. И в таком возрасте дал мне возможность дебютировать в Премьер-лиге.

Он своим трудом заслужил всеобщее признание, в том числе потому, что ставил перед собой максимальные цели и требовал того же от других.

– Из чего тогда состоял рацион игроков «Локо»? Многие рассказывали, что Семин – сторонник классической русской кухни.

– База в Баковке очень уютная, кухня также ей соответствовала. Великолепный персонал всегда радовал вкусной домашней едой.

Не думаю, что Юрий Павлович составлял меню, но его пожелания безусловно учитывали, – сказал бывший защитник «Локомотива ».