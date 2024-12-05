«Семин – легенда, Венгера и Фергюсона в один ряд с ним можно поставить». Беляев о тренере
– Первый профессиональный клуб в вашей карьере – «Локомотив». Там вы поработали с Юрием Семиным. Можете сказать, что Юрий Павлович – максималист и перфекционист?
– Юрий Палыч – легенда, в один ряд с ним можно поставить Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона.
Через него прошло много футболистов, в том числе он заметил и меня, 17-летнего парнишку. И в таком возрасте дал мне возможность дебютировать в Премьер-лиге.
Он своим трудом заслужил всеобщее признание, в том числе потому, что ставил перед собой максимальные цели и требовал того же от других.
– Из чего тогда состоял рацион игроков «Локо»? Многие рассказывали, что Семин – сторонник классической русской кухни.
– База в Баковке очень уютная, кухня также ей соответствовала. Великолепный персонал всегда радовал вкусной домашней едой.
Не думаю, что Юрий Павлович составлял меню, но его пожелания безусловно учитывали, – сказал бывший защитник «Локомотива».
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