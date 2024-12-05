«Интер» Месси сыграет с «Аль-Ахли» в матче открытия КЧМ-2025 15 июня
«Интер Майами» сыграет с «Аль-Ахли» в матче открытия клубного чемпионата мира.
Сегодня прошла жеребьевка КЧМ-2025. Клубный чемпионат мира проведут в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.
В матче открытия 15 июня на «Хард Рок Стэдиум» встретятся «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Ахли» из Каира.
Турнир впервые пройдет в новом формате – в нем примут участие 32 клуба, разделенные на 8 групп.
Жеребьевка КЧМ-2025. «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Реал» – с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси – с «Порту» и «Аль-Ахли»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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