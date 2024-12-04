DAZN за 1 млрд евро купил права на показ КЧМ-2025. Матчи турнира покажут бесплатно
DAZN покажет клубный чемпионат мира в 2025 году.
Стриминговый сервис приобрел права на показ матчей турнира, заключив сделку с ФИФА на сумму 1 млрд евро. DAZN покажет бесплатно все 63 матча турнира в 200 странах мира. Также ожидается, что будут заключены соглашения о сублицензировании для местных сетей.
«Благодаря этому соглашению миллиарды футбольных болельщиков по всему миру теперь смогут бесплатно посмотреть самый доступный клубный футбольный турнир в истории», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
Клубный чемпионат мира с участием 32 команд пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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