DAZN за 1 млрд евро купил права на показ КЧМ-2025. Матчи турнира покажут бесплатно

DAZN покажет клубный чемпионат мира в 2025 году.

Стриминговый сервис приобрел права на показ матчей турнира, заключив сделку с ФИФА на сумму 1 млрд евро. DAZN покажет бесплатно все 63 матча турнира в 200 странах мира. Также ожидается, что будут заключены соглашения о сублицензировании для местных сетей.

«Благодаря этому соглашению миллиарды футбольных болельщиков по всему миру теперь смогут бесплатно посмотреть самый доступный клубный футбольный турнир в истории», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира с участием 32 команд пройдет в США с 15 июня по 13 июля.