Блаттер о ФИФА: «Я создал монстра. Когда я начинал, ФИФА была бедной. Инфантино теперь в насиженном гнезде, денежная машина работает все больше. Интерес к футболу ослабевает»

Йозеф Блаттер раскритиковал ситуацию в современном футболе.

– Мой предшественник Авеланж сказал мне после чемпионата мира в ЮАР, на котором ФИФА заработала первые настоящие деньги, что я создал монстра.

– Был ли он прав?

– Он был прав. Я действительно создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал работать в ней в 1975 году в качестве директора по программам развития. Спонсоры, такие как adidas, не платили денег, а просто дарили мячи и футболки. Первая спонсорская сделка, которая действительно принесла деньги, была с Coca-Cola в 1976 году.

Затем появилось общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги. Первым чемпионатом мира, который принес реальные деньги, стал чемпионат мира 2010 года в Южной Африке.

Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он оказался в насиженном гнезде, денежная машина работает. Теперь он разгоняет ее все больше и больше.

– Пока футбол не треснет?

– Мы свидетели распродажи футбола. Возьмите европейскую УЕФА . Когда-то существовал кубок для чемпионов, кубок для обладателей кубков и еще Кубок ярмарок. Сейчас есть Лига чемпионов с 36 командами, Лига Европы с 36 командами, Лига конференций с 36 командами. А еще есть Лига наций.

А в следующем чемпионате мира, в 2026 году, будет уже 48 участников, что составляет почти четверть всех стран-членов ФИФА. В 2025 году пройдет клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

Все аплодируют, потому что денег куча. Но это перенасыщение приводит к потере интереса к футболу, я замечаю это у себя, – сказал экс-президент ФИФА.