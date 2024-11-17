Трофей клубного ЧМ от Tiffany – как вам? Дважды есть имя Инфантино и его подпись

И русский язык.

ФИФА продолжает подготовку к новому клубному чемпионату мира на 32 команды, который запланирован на лето 2025 года. На этот раз представили трофей.

Он получился максимально нагруженным информацией. Не обошлось и без упоминания идейного вдохновителя турнира, президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Золотая эра, эпоха КЧМ, вершина клубных соревнований». Все эти скромные надписи – на трофее

На позолоченном кубке, который разработан ФИФА и изготовлен ювелирной компанией Tiffany & Co, дважды выгравировано имя главы организации.

Одна из надписей гласит: «Президент-основатель Джанни Инфантино». Рядом его подпись.

А вот и второй отрывок, в котором упоминается спортивный функционер: «Мы свидетели новой эры. Золотая эра клубного футбола – эпоха клубного чемпионата мира по футболу. Вершина всех клубных соревнований, вдохновленная президентом ФИФА Джанни Инфантино».

Похоже, боссу ФИФА не дает покоя слава его предшественника Жюля Риме – инициатора чемпионата мира среди сборных, в честь которого трофей называли вплоть до ЧМ-1970. Правда, изначально тот приз получил название «Победа» – в честь президента ФИФА его переименовали лишь в 1946 году, спустя 16 лет после первого турнира.

Инфантино решил не ждать – и сразу одобрил свое присутствие на кубке. А вот как он его представил: «Инновационный, инклюзивный, новаторский и по-настоящему глобальный – новый клубный ЧМ заслуживает трофея, который представляет все это. Он одновременно престижный и неподвластный времени – золотой трофей, символ будущего, вдохновленный прошлым.

Команда, которая поднимет этот трофей, будет держать мир клубного футбола в своих руках. Мы с нетерпением ждем начала новой эры для футбола, когда чемпионы мира поднимут этот трофей в Нью-Йорке, 13 июля 2025 года».

Что еще на кубке: 24-каратное золото, названия всех 211 ассоциаций, шрифт Брайля. Вдохновлялись таблицей Менделеева и «Вояджером»

Да-да, поместилось много всего. Очень много.

● Трофей покрыт 24-каратным золотом. На центральном диске изображен ряд значков, отражающих футбольные традиции, включая символы стадионов и экипировки, а также карту мира. На кубок нанесены названия всех 211 ассоциаций и шести конфедераций – членов ФИФА, что «отражает географическое и культурное разнообразие этой прекрасной игры».

● Трофей украшен надписями на 13 языках и шрифтом Брайля, что «еще раз подчеркивает инклюзивный дух игры и делает наследие турнира доступным для самой разнообразной публики со всего мира».

Среди представленных языков – древнегреческий, латынь, арабский, английский, французский, немецкий, хинди, итальянский, японский, мандаринский, португальский, испанский и русский.

Вдохновляющее послание в центре диска отображается на английском, французском и испанском. Там примерно такой стиль: «Обладатели этого трофея, история принадлежит вам! Вы свидетели момента, который представляет собой вершину клубного футбола, доступную немногим, но прославляемую многими».

● Оставили место и для лазерной гравировки эмблем клубов-победителей 24 розыгрышей турнира. Кроме того, трофей может трансформироваться из щита «в многогранную и орбитальную конструкцию – легко адаптируемый дизайн, который создает мощную визуальную структуру».

И это еще не все: знаменитые золотые пластинки «Вояджера», использовавшиеся во время дальних космических полетов НАСА в 1970-х годах, периодическая таблица Менделеева, карты путешественников-первопроходцев, астрономические наблюдения – сообщается, что все это сыграло роль в разработке концепции трофея.

Например, на кубке изображены символы небесных тел, представляющие приблизительное расположение планет в момент основания ФИФА 21 мая 1904 года в Париже, и в момент проведения матча открытия турнира, который состоится 15 июня 2025 года в Майами.

Все как и хотел Инфантино: «Символ будущего, вдохновленный прошлым».

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Фото: IMAGO/NOUSHAD/Global Look Press ; fifa.com