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Совладелец «Торпедо» Сторожук: «Надеемся вернуться в РПЛ в этом сезоне. За 19 млрд рублей строим стадион – это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве на сегодня»

Николай Сторожук рассказал о стадионе «Торпедо» и желании клуба вернуться в РПЛ.

Активная стадия строительства нового стадиона «Торпедо» началась осенью 2022 года, арена будет вмещать 15 тысяч зрителей. Ранее президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что первый матч на стадионе команда должна провести весной 2026 года.

«На сегодня это самое крупное строительство спортивного сооружения в Москве. Стоимость составляет 19 миллиардов рублей. Мы зашли, когда были забиты только сваи.

Отмечу, это не только стадион, это спортивный комплекс, физкультурно‑оздоровительный комплекс. Кроме того, там будет располагаться футбольная школа «Торпедо».

Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то «Торпедо» сегодня занимает второе место. И мы надеемся, что мы вернемся в Премьер‑лигу уже в этом футбольном сезоне», – сказал совладелец «Торпедо» Николай Сторожук.

«Торпедо» по итогам первой части сезона занимает 2-е место в Мелбет Первой лиге. Команда набрала 43 очка и отстает от лидирующей «Балтики» на 2 балла.

Новый стадион «Торпедо» будет похож на шестеренку

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Строительство нового стадиона «Торпедо» планируют завершить осенью 2026-го. Вместимость – более 15 000 зрителей
1923 мая, 07:58
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