Экс-глава Самарской области о словах Федорищева про коррупцию и агентов: «В РФС всегда жестко разбирались с подозрениями. Работа по регулированию агентской деятельности получит мощный импульс»

Дмитрий Азаров заявил, что РФС поддерживает предложения Вячеслава Федорищева.

Ранее губернатор Самарской области составил обращение в прокуратуру с просьбой о проверке решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также деятельности члена совета директоров «Крыльев Советов» Александра Милеева.

– Как вам кажется, чем закончится история с заявлением губернатора Федорищева в правоохранительные органы о нарушениях в «Крыльях Советов»?

– Насколько я понимаю, есть два заявления. Одно касается человека, который пришел к губернатору, набрался наглости заявить, что что-то там кому-то должны. У этого человека есть фамилия, уверен, там ситуация будет доведена до конца.

Здесь принципиальная позиция РФС, Александра Валерьевича Дюкова была всегда. Вспомним, как жестко разбирались с малейшими подозрениями в РФС.

У нас был матч скандальный с «Химками», у меня был разговор с руководством РФС. Клуб направил официальное письмо. И что произошло? Насколько понимаю, этого судью отстранили чуть ли не пожизненно.

И сейчас РФС поддерживает начинания, которые Вячеслав Андреевич проводит в жизнь – за чистый спорт, чтобы он был избавлен от каких-то договоренностей, влияющих на результат.

Второе заявление, по агентам, приведет к значительному результату. Та работа, которая была начата футбольным сообществом по регулированию агентской деятельности, получит мощный импульс, в этом у меня сомнений нет.

Что касается клуба, в зависимости от результатов проверок, я уверен, лига и РФС примут решение. Если «Крылья Советов » в чем-то виноваты, то они понесут наказание. Было сказано, что таких команд было много. Уверен, что специалисты разберутся, – сказал бывший губернатор Самарской области.

Глава Самарской области об РПЛ и коррупции: «Нет конструктивного взаимодействия с лигой. Записал кружочек – ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция»