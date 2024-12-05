Экс-глава Самарской области Азаров об агенте Андрееве: «Никаких угроз не было, мы не общались лет 5. Это чушь, выдумки. Все, кто входят в дом правительства, фиксируются, это можно проверить»

Дмитрий Азаров отрицает, что общался с агентом Павлом Андреевым.

– Что касается агента Павла Андреева – меня с ним знакомили в Москве, но не более того. Слушайте, есть вопрос социально-экономического развития региона, сейчас мы говорили про рейтинги спортивной инфраструктуры.

Я когда начинал, Самарская область была на 65-м месте по инвестиционной привлекательности, а потом за 4 года мы вошли в десятку. Я этим вопросам больше внимания уделял.

– Когда пишут, что Андреев чуть ли не вам лично если не угрожал, то шантажировал, что надо переподписать игроков, поднять какие-то подъемные... Если вы слышали это, какая у вас реакция?

– Перед эфиром буквально мне прислали. Знаете, все, кто входят в дом правительства Самарской области, – они фиксируются. Это чушь! У нас не было общения [с Андреевым] лет 5, наверное, году в 2019-м нас познакомили, с тех пор мы ни разу не общались. Ну выдумки какие-то.

Футбол же живет слухами, выдумками, это добавляет ему интереса. Это полная ерунда, такого не было. Можно проверить всех, кто заходил в здание правительства. Мне прислали, что чуть ли не в моем кабинете... Нет, никаких угроз не было, не было общения, – сказал бывший губернатор Самарской области.

Глава Самарской области об агенте Андрееве: «Он владеет половиной «Крыльев», извлекает прибыль – сотни миллионов рублей из бюджета региона. Передал, что никогда не приедет, но найти его несложно»