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Фонсека вспомнил слова Пепа перед матчем с «Аталантой»: «Он сравнил игру против них с походом к стоматологу, прекрасно понимаю его. Для меня посещение дантиста стало чем-то привычным»

Паулу Фонсека процитировал Пепа Гвардиолу перед игрой с «Аталантой».

Завтра «Милан» сыграет с клубом из Бергамо в матче 15-го тура Серии А.

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека вспомнил слова Пепа о том, что «игра против «Аталанты» – это как поход к дантисту». 

– Устроит ли вас ничья в Бергамо завтра?

– Я никогда не думаю об этом. Перед играми я думаю только о победе. Не хочу даже рассматривать другие результаты.

Я прекрасно понимаю, о чем говорил Пеп. Не знаю, можно ли сравнить игру с походом к стоматологу, но здесь требуются жертвы и полная самоотдача.

Возможно, он так сказал, потому что ходит к стоматологу раз в год, а для меня это стало чем-то привычным. Последний матч против «Эмполи» стал тому примером. По качеству он был другим, но стиль игры был таким же, – сказал Фонсека. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПаулу Фонсека
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logoПеп Гвардиола
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