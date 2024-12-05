Фонсека вспомнил слова Пепа перед матчем с «Аталантой»: «Он сравнил игру против них с походом к стоматологу, прекрасно понимаю его. Для меня посещение дантиста стало чем-то привычным»
Паулу Фонсека процитировал Пепа Гвардиолу перед игрой с «Аталантой».
Завтра «Милан» сыграет с клубом из Бергамо в матче 15-го тура Серии А.
Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека вспомнил слова Пепа о том, что «игра против «Аталанты» – это как поход к дантисту».
– Устроит ли вас ничья в Бергамо завтра?
– Я никогда не думаю об этом. Перед играми я думаю только о победе. Не хочу даже рассматривать другие результаты.
Я прекрасно понимаю, о чем говорил Пеп. Не знаю, можно ли сравнить игру с походом к стоматологу, но здесь требуются жертвы и полная самоотдача.
Возможно, он так сказал, потому что ходит к стоматологу раз в год, а для меня это стало чем-то привычным. Последний матч против «Эмполи» стал тому примером. По качеству он был другим, но стиль игры был таким же, – сказал Фонсека.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
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