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Энрике о напряженной атмосфере в «ПСЖ»: «Я в футболе уже более 30 лет и не трачу время на ложь. Я не участвую в этой войне и не играю в эти ваши игры»

Луис Энрике опроверг слухи о напряженной обстановке в раздевалке «ПСЖ».

«Это странно. Это великолепный состав, я бы сказал, исключительный. С высоким уровнем человеческих качеств, с отличным уровнем профессионализма.

Чего я не собираюсь делать, так это реагировать на ложь, выдумки или слухи, которые распространяются. Я не играю в эти ваши игры. Это великолепная раздевалка, и мне больше нечего сказать.

К счастью, я в футболе уже более 30 лет. Я не трачу время на ложь, которая меня окружает, даже если эта ложь может быть создана людьми, находящимися внутри клуба. Я не участвую в этой войне. Моя война заключается в том, чтобы помогать команде, представлять свой клуб.

Я не говорю плохо об игроках публично – если мне приходится это делать, я делаю это в раздевалке. Я выполняю свою работу наилучшим образом, но я не собираюсь раздувать ложные слухи… Я не знаю, в чьих это интересах. 

На самом деле, я узнаю обо всех этих слухах только потому, что руководители пресс-службы рассказывают мне об этом на предматчевой встрече. Для меня это печально. Я концентрируюсь на том, что могу контролировать, и на своей работе», – сказал главный тренер «ПСЖ». 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
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