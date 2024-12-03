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Дюгарри об Энрике: «Думает, будто управляет игроками с помощью джойстика в компьютерной игре. Придумывает что-то новое за два часа до матча и уверен, что игроки способны все это выполнить»

Кристоф Дюгарри раскритиковал подход Луиса Энрике к работе с игроками.

«За два часа до игры он придумывает что-то новое. Он думает, что это компьютерная игра, где у тебя есть джойстик, и ты можешь управлять игроками, как захочешь. Потому что он настолько гениален и умен, что уверен: игроки способны все это выполнить. 

Я знал его по работе в «Барселоне» с ван Галом. Это сводило меня с ума. Он [ван Гал] постоянно объяснял мне, что я могу играть на позиции шестерки. Это было его навязчивой идеей.

И чем хуже я выглядел на этом месте, тем сильнее он на меня злился за то, что я не справляюсь. Я говорил ему все, что думал… Но в какой-то момент я сказал: «Хватит. Я ухожу, ты думай что хочешь, а я останусь при своем мнении». И проблема в этом.

Когда тренер ставит тебя на позиции, которыми ты не владеешь, которых ты не понимаешь, это становится настоящей проблемой. В какой-то момент это уже просто не работает», – сказал бывший игрок сборной Франции.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RMC Sport
logoлига 1 Франция
Кристоф Дюгарри
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