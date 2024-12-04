Энрике поговорил с игроками «ПСЖ», чтобы разрядить обстановку, они оценили жест тренера. Руководство поддерживает испанца и согласно, что клубу нужно больше позитива (RMC Sport)

Луис Энрике провел разговор с игроками «ПСЖ» на фоне напряженных взаимоотношений.

По информации RMC Sport, главный тренер выступил перед футболистами в раздевалке во время дневной тренировки во вторник. Он настоял на том, что все, включая его самого, должны разрядить обстановку, создавшуюся в клубе в последнее время. Тренер признал, что ему нужно немного ослабить свой жесткий подход к менеджменту, что он готов сделать.

Отмечается, что вмешательство Энрике было встречено благосклонно, игроки оценили жест тренера. Они хотят двигаться в том же направлении и выиграть следующие матчи, продемонстрировав хорошие выступления.

Несмотря на критику после поражения от «Баварии» в ЛЧ (0:1) и ничьей с Нантом (1:1) в Лиге 1, руководство продолжает поддерживать тренера. Стороны общались с конца недели и согласились в том, что «ПСЖ» нужно быть более позитивным.

У Энрике и Дембеле очень натянутые отношения. Тренер «ПСЖ» недоволен дисциплиной игрока, Усману не нравится тактика (L’Équipe)

Игроки «ПСЖ» недовольны фильмом о 1-м сезоне Энрике в клубе. В нем тренер резко критикует Дембеле и Мбаппе, ругается и швыряет бутылки в раздевалке (RMC Sport)