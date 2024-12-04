  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Энрике поговорил с игроками «ПСЖ», чтобы разрядить обстановку, они оценили жест тренера. Руководство поддерживает испанца и согласно, что клубу нужно больше позитива (RMC Sport)
3

Энрике поговорил с игроками «ПСЖ», чтобы разрядить обстановку, они оценили жест тренера. Руководство поддерживает испанца и согласно, что клубу нужно больше позитива (RMC Sport)

Луис Энрике провел разговор с игроками «ПСЖ» на фоне напряженных взаимоотношений.

По информации RMC Sport, главный тренер выступил перед футболистами в раздевалке во время дневной тренировки во вторник. Он настоял на том, что все, включая его самого, должны разрядить обстановку, создавшуюся в клубе в последнее время. Тренер признал, что ему нужно немного ослабить свой жесткий подход к менеджменту, что он готов сделать.

Отмечается, что вмешательство Энрике было встречено благосклонно, игроки оценили жест тренера. Они хотят двигаться в том же направлении и выиграть следующие матчи, продемонстрировав хорошие выступления.

Несмотря на критику после поражения от «Баварии» в ЛЧ (0:1) и ничьей с Нантом (1:1) в Лиге 1, руководство продолжает поддерживать тренера. Стороны общались с конца недели и согласились в том, что «ПСЖ» нужно быть более позитивным.

У Энрике и Дембеле очень натянутые отношения. Тренер «ПСЖ» недоволен дисциплиной игрока, Усману не нравится тактика (L’Équipe)

Игроки «ПСЖ» недовольны фильмом о 1-м сезоне Энрике в клубе. В нем тренер резко критикует Дембеле и Мбаппе, ругается и швыряет бутылки в раздевалке (RMC Sport)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoЛуис Энрике
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Новый конфликт в «ПСЖ» – Энрике против Дембеле. Что случилось
57вчера, 07:50
Аль-Хелайфи об Энрике: «У «ПСЖ» лучший тренер мира. Он строит проект на будущее, у нас долгосрочный план»
73 декабря, 18:47
Дюгарри об Энрике: «Думает, будто управляет игроками с помощью джойстика в компьютерной игре. Придумывает что-то новое за два часа до матча и уверен, что игроки способны все это выполнить»
63 декабря, 16:48
Луис Энрике: «Моя одержимость – видеть игроков, которые хотят бороться. Хочу, чтобы все протестовали и захотели показать себя с лучшей стороны»
31 декабря, 10:19
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Артета о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» заслужил победу, думаю. Не знал, что «Ливерпуль» потерял очки, но выиграть АПЛ сложно»
20вчера, 23:07
Мбаппе о незабитом пенальти: «Большая ошибка в матче, где важна каждая деталь. Беру на себя полную ответственность»
34вчера, 22:59
Карло Анчелотти: «Мбаппе не в лучшей форме, возможно, но нужно дать ему время на адаптацию. У нас три пенальтиста: Килиан, Беллингем и Винисиус»
55вчера, 22:57
Аморим о 0:2 с «Арсеналом»: «Игроки «МЮ» контролировали матч, но стандарты изменили игру. Они могут поставить очень много футболистов рядом с вратарем, за мяч бороться практически невозможно»
36вчера, 22:55
Анчелотти про 1:2 с «Атлетиком»: «Игра была равной, «Реал» подвели детали. Мбаппе и Вальверде расстроены, но ошибки случаются, надо смотреть вперед. Мы все еще в деле»
15вчера, 22:45
Гвардиола о 3:0 с «Ноттингемом»: «Сити» нужна была эта победа, но проблемы продолжаются. Травма Аке выглядит нехорошо»
5вчера, 22:30
Слот о 3:3 с «Ньюкаслом»: «Ливерпуль» был великолепен во 2-м тайме, но недостаточно хорош в 1-м. Салах забивает всегда, когда он нам нужен – надеемся, он еще долго будет так продолжать»
11вчера, 22:18
«Ливерпуль» опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков, «Ман Сити» – на 9
30вчера, 22:17
«МЮ» проиграл впервые после увольнения тен Хага – «Арсеналу». Было 7 матчей без поражений
66вчера, 22:08
Чемпионат Англии. «МЮ» проиграл «Арсеналу», «Ман Сити» разгромил «Форест», «Ливерпуль» сыграл 3:3 с «Ньюкаслом», «Челси» забил 5 голов «Саутгемптону»
596вчера, 22:07
Ко всем новостям
Последние новости
Мбаппе, Родриго, Вальверде и Анчелотти не получили оценок от Marca за матч с Атлетиком (1:2). У Беллингема 2 звезды за игру
6сегодня, 02:04
20 очков Рафиньи – лучший результат тура Ла Лиги, Беллингем набрал 16. Из-за переносов учитывались по 2 игры «Реала» и «Барсы»
сегодня, 01:55Фэнтези
Артета – 1-й тренер «Арсенала», обыгравший «МЮ» 4 раза подряд в АПЛ. 
6сегодня, 01:46
Аморим проиграл в чемпионате впервые за год. Прервалась 34-матчевая серия (31 победа, 3 ничьих)
3сегодня, 01:32
У «Реала» больше поражений (5) за 11 последних матчей, чем за предыдущие 73
3сегодня, 01:20
«Ливерпуль» после ошибки Келлехера пропустил 3-й гол на 90-й минуте матча с «Ньюкаслом». Голкипер не стал выбивать мяч после подачи штрафного, думая, что он уходит за пределы поля
8вчера, 22:59
Кубок Испании. 2-й раунд. «Райо» Хамеса одолел «Унионистас» из 3-й лиги, «Вильярреал» проиграл «Понтеведре», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
8вчера, 22:52
Райс о 2:0 с «МЮ»: «Арсенал» мог забить 3 или 4 гола. «Ливерпуль» потерял очки, они в 7 баллах от нас – посмотрим, что будет дальше»
4вчера, 22:47
Кубок Германии. 1/8 финала. «Лейпциг» разгромил «Айнтрахт», «Вольфсбург» – «Хоффенхайм», «Бавария» уступила «Байеру»
26вчера, 22:37
Ван дер Варт включил Роналду, Рамоса, Гути, Снейдера и ван дер Сара в команду из 5 человек
7вчера, 22:34