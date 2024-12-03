Аль-Хелайфи об Энрике: «У «ПСЖ» лучший тренер мира. Он строит проект на будущее, у нас долгосрочный план»
Президент «ПСЖ» назвал Луиса Энрике лучшим тренером мира.
«По моему мнению, сейчас у нас лучший тренер мира. Он строит проект на будущее. Результаты важны, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем проекте».
О трансферной стратегии ПСЖ
«Ходит много слухов об игроках, но мы предельно ясны. У нас одна из самых молодых команд в Европе, если не самая молодая, со средним возрастом 22,5 года. Мы строим команду на будущее совместно с нашим потрясающим тренером. У нас есть долгосрочный план с этой командой и тренером.
Наши игроки едины, и это фантастический состав с прекрасной атмосферой». В СМИ всегда ходят слухи – газеты нужно продавать. Но я верю в наш проект, нашу систему, нашего тренера и наш план», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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