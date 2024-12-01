У Энрике и Дембеле очень натянутые отношения. Тренер «ПСЖ» недоволен дисциплиной игрока, Усману не нравится тактика (L’Équipe)
По сообщению L’Équipe, отношения между тренером и игроком «ПСЖ» были сложными с начала сезона и пришли к еще большему разладу на этой неделе.
Вингер был удален в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов и не попал в стартовый состав на игру с «Нантом» (1:1). Тренер, отрицающий взаимосвязь между двумя событиями, ранее уже наказывал француза невключением в состав на матче ЛЧ с «Арсеналом» (0:2).
Энрике раздражен нарушением дисциплины в команде и послал игрокам жесткий сигнал. Отмечается, что Дембеле не до конца понял направленные против него санкции, так как другие футболисты тоже опаздывали в другие моменты сезона. Он посчитал недопуск на матч с «Арсеналом» чрезмерной мерой.
Кроме того, футболист не понимает игру, которую хочет поставить Энрике, ощущая его футбол «стереотипным и очень предсказуемым».
Источники L’Équipe в раздевалке «ПСЖ» рассказали, что в субботу почувствовали, что главный тренер «потерял» игрока.
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