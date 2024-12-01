У Энрике и Дембеле очень натянутые отношения. Тренер «ПСЖ» недоволен дисциплиной игрока, Усману не нравится тактика (L’Équipe)

У Луиса Энрике и Усмана Дембеле весьма натянутые взаимоотношения.

По сообщению L’Équipe, отношения между тренером и игроком «ПСЖ » были сложными с начала сезона и пришли к еще большему разладу на этой неделе.

Вингер был удален в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов и не попал в стартовый состав на игру с «Нантом» (1:1). Тренер, отрицающий взаимосвязь между двумя событиями, ранее уже наказывал француза невключением в состав на матче ЛЧ с «Арсеналом» (0:2).

Энрике раздражен нарушением дисциплины в команде и послал игрокам жесткий сигнал. Отмечается, что Дембеле не до конца понял направленные против него санкции, так как другие футболисты тоже опаздывали в другие моменты сезона. Он посчитал недопуск на матч с «Арсеналом» чрезмерной мерой.

Кроме того, футболист не понимает игру, которую хочет поставить Энрике , ощущая его футбол «стереотипным и очень предсказуемым».

Источники L’Équipe в раздевалке «ПСЖ» рассказали, что в субботу почувствовали, что главный тренер «потерял» игрока.