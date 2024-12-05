  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лещук как Эйнштейн – физик, теоретик. Творец. Такой милости даже Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда». Чепчугов про гол вратаря «Динамо»
11

«Лещук как Эйнштейн – физик, теоретик. Творец. Такой милости даже Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда». Чепчугов про гол вратаря «Динамо»

Сергей Чепчугов прокомментировал гол Игоря Лещука.

28-летний вратарь «Динамо» сравнял счет в матче с «Ахматом» (1:1), забив головой после углового на 95-й минуте. 

«О боже мой! Он как Эйнштейн – физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял.

Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука», – сказал бывший вратарь ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЛев Яшин
logoСергей Чепчугов
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoИгорь Лещук
logoДинамо Москва
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кобелев о голе Лещука: «Нонсенс, что о нем пишут уже 2-й день. Это ошибка Шелии, давайте не будем высасывать из пальца»
22вчера, 18:39
«Динамо» должно бороться за чемпионство, а не идти на текущих местах. У команды нет победного настроения, они выходят просто поиграть в футбол». Черданцев о бело-голубых
32вчера, 09:13
Абаев о голе Лещука: «Он достоин мировых хайлайтов. В современном футболе все реже такое случается. Раньше вратари были смелее – Шмейхель, Чилаверт»
13вчера, 07:58
Веретенников про гол Лещука: «Случайность в большей степени. То, что сделал Шмейхель в матче с «Ротором» в 1995-м, больше было похоже на гол»
6вчера, 04:55
Лещенко о «Динамо»: «Не вижу игры, желания, стремления футболистов. Постоянно опаздывают к передачам, «Факел» и «Ахмат» – аутсайдеры, достойнее выглядели. 1 победа за 3 матча – смехотворно»
43 декабря, 21:04
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
DFL заработает почти 4,5 млрд евро с 2025 по 2029 год от реализации домашних медиаправ на матчи первой и второй Бундеслиги – более 1,1 млрд евро за сезон
19 минут назад
Экс-глава Самарской области Азаров об агенте Андрееве: «Никаких угроз не было, мы не общались лет 5. Это чушь, выдумки. Все, кто входят в дом правительства, фиксируются, это можно проверить»
822 минуты назад
«Бавария» добилась существенного прогресса в переговорах с Дэвисом. Защитник пошел на значительные уступки по зарплате (Флориан Плеттенберг)
1332 минуты назад
«Барса» планирует зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора до начала зимнего трансферного окна. Клуб активирует рычаг на 200 млн евро (Diario Sport)
3644 минуты назад
Бакаев о Промесе: «Культовый игрок для РПЛ. У Квинси все будет нормально, он вернется, надеюсь»
1544 минуты назад
Нагучев и Журавель прокомментируют матч «Краснодара» и «Локо». На «Зенит» – «Акрон» будут работать Меламед и Крестинин, на «Спартак» – «Пари НН» назначены Генич и Аксенов
1146 минут назад
Тюкавин вышел на тренировку в бабочке. Форвард «Динамо» вчера получил премию «Джентльмен года»
5сегодня, 15:11Фото
Кин назвал «отстоем» игру «МЮ» против «Арсенала»: «У них нет динамики. Рэшфорд – это просто шок. Тренер, наверное, думал, что они играют лучше»
23сегодня, 15:10
Канисарес об Анчелотти: «Прежде чем увольнять, нужно хотя бы дождаться провала. Он выиграл две ЛЧ, две Ла Лиги с этим «Реалом» и доказал, что конкурентоспособен»
35сегодня, 15:03
Шатов стажируется у Семака в «Зените»: «Учимся у лучших»
19сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Павлюченко о Станковиче в «Спартаке»: «Нужно дать время – подводить итоги, когда сезон закончится. Во 2-й части можно 5 матчей подряд выиграть, и ты уже почти на 1-м месте»
4 минуты назад
«Ювентус» предложит 30 млн евро за выкуп Консейсау у «Порту»
416 минут назад
Фонсека вспомнил слова Пепа перед матчем с «Аталантой»: «Он сравнил игру против них с походом к стоматологу, прекрасно понимаю его. Для меня посещение дантиста стало чем-то привычным»
256 минут назад
Ван дер Варт о Рамосе: «Серхио был великолепен – мог быть «десяткой», опорником, играть справа и слева в защите. Он все еще в хорошей форме»
4сегодня, 15:16
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Шабаб» принимает «Аль-Фатех», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема в пятницу
1сегодня, 15:10Live
Кейн приступил к беговой работе после травмы бедра
сегодня, 14:53
Нойер дисквалифицирован на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
2сегодня, 14:52
ЦСКА оштрафован на 150 тысяч рублей за необеспечение безопасности на матче с «Рубином». «Локо» получил запрет на допуск фанатов на нижний ярус за нецензурные скандирования
2сегодня, 14:15
«Пари НН» не будет оспаривать дисквалификацию Гончаренко: «Тренер любом случае продолжит работу с командой. Он добрейшей души человек и в жизни, и на работе»
4сегодня, 13:55
«Торпедо» хочет арендовать Зорина у «Спартака» с правом выкупа (Metaratings)
12сегодня, 13:42