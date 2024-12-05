«Лещук как Эйнштейн – физик, теоретик. Творец. Такой милости даже Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда». Чепчугов про гол вратаря «Динамо»

Сергей Чепчугов прокомментировал гол Игоря Лещука.

28-летний вратарь «Динамо » сравнял счет в матче с «Ахматом » (1:1), забив головой после углового на 95-й минуте.

«О боже мой! Он как Эйнштейн – физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял.

Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука », – сказал бывший вратарь ЦСКА.