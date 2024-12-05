«Лещук как Эйнштейн – физик, теоретик. Творец. Такой милости даже Яшин себе не позволял. Растет молодая звезда». Чепчугов про гол вратаря «Динамо»
Сергей Чепчугов прокомментировал гол Игоря Лещука.
28-летний вратарь «Динамо» сравнял счет в матче с «Ахматом» (1:1), забив головой после углового на 95-й минуте.
«О боже мой! Он как Эйнштейн – физик, теоретик. Он словно творец для «Динамо». Такой милости даже Лев Яшин себе не позволял.
Растет молодая звезда, я восхищаюсь талантом Лещука», – сказал бывший вратарь ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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