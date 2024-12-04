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  • Лещенко о «Динамо»: «Не вижу игры, желания, стремления футболистов. Постоянно опаздывают к передачам, «Факел» и «Ахмат» – аутсайдеры, достойнее выглядели. 1 победа за 3 матча – смехотворно»
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Лещенко о «Динамо»: «Не вижу игры, желания, стремления футболистов. Постоянно опаздывают к передачам, «Факел» и «Ахмат» – аутсайдеры, достойнее выглядели. 1 победа за 3 матча – смехотворно»

Лев Лещенко раскритиковал игру «Динамо» в последних матчах Мир РПЛ.

Бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и на данный момент занимают 5-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 32 очками отстает от лидирующего «Зенита» на 7 баллов. 

«Честно вам скажу: не о чем говорить. «Динамо» очень неважно выглядит в последнее время. Я не вижу вообще никакой игры, желания, стремления футболистов...

Они постоянно опаздывают к передачам, очень много борьбы. Слабо выглядят. Аутсайдеры – «Факел» и «Ахмат» – гораздо достойнее выглядели.

Такое ощущение, что у «Динамо» мастерство преобладает над желанием. Мастерство есть, а желания никакого. Я не вижу его у игроков. Замены, которые были сделаны, не привнесли ничего нового. И если уж вратарь лучший игрок на поле, то говорить не о чем.

Если вратари забивают (смеется)... Смехотворно все. Одна победа за три игры. Это очень печально. Случайные поражения от «Зенита» и «Краснодара» бывают, но тут стабильно плохо. Меня это очень расстраивает», – сказал народный артист России и болельщик бело-голубых.

🤯 Лещук забил «Ахмату» головой после углового на 95-й. Гол вратаря спас «Динамо» от поражения

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДинамо Москва
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logoФакел
logoИгорь Лещук
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