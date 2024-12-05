Гендиректор «Динамо» об аренде Захаряна: «Мы не возражаем. Мяч на стороне Арсена и «Сосьедада»
Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб готов арендовать Арсена Захаряна.
21-летний хавбек «Сосьедада», ранее игравший за «Динамо», не провел ни одного матча в этом сезоне из-за операции на лодыжке и проблем с мышцами.
– Тюкавин сказал мне, что намекает клубу на аренду Захаряна. Как вы реагируете?
– Мы не будем возражать.
– Мяч на стороне Арсена?
– Арсена и клуба «Реал Сосьедад», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
«Реал Сосьедад»: «У Захаряна проблемы с мышцами. Не знаем, когда он сможет вернуться к матчам»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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