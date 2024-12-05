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  • Черчесов о Тюкавине в Европе: «Не знаю, почему вы его отправляете куда-то. Главное, чтобы он проявлял стабильно свое мастерство. А все остальное придет само собой»
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Черчесов о Тюкавине в Европе: «Не знаю, почему вы его отправляете куда-то. Главное, чтобы он проявлял стабильно свое мастерство. А все остальное придет само собой»

Станислав Черчесов высказался о возможном уходе Константина Тюкавина в Европу.

Тюкавин – следующий россиянин, который уедет в Европу?

– Я не знаю, почему вы его отправляете куда-то. По заказу ничего не бывает. Самое главное, чтобы он каждый год поддерживал и проявлял стабильно свое мастерство. А все остальное придет само собой.

Я не думаю, что он должен отвлекаться на журналистов или экспертов, которые отправляют его куда-то, – сказал главный тренер сборной Казахстана

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoсборная Казахстана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoSports – Казахстан
logoСтанислав Черчесов
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