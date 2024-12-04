Угальде считает, что оправдал трансфер в «Спартак» за 13 млн евро: «Легко, когда забиваешь много голов. Я не так часто «стрелял», но теперь мы создаем больше моментов»

Манфред Угальде считает, что уже оправдал свой трансфер в «Спартак».

Московский клуб купил форварда из Коста-Рики за 13 млн евро у «Твенте» в январе 2024 года. Манфред забил 14 голов в 17 играх Мир РПЛ в нынешнем сезоне и лидирует в списке бомбардиров.

– Легко, когда забиваешь много голов. Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял».

За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык.

– Оправдали ли вы свою трансферную стоимость?

– Конечно, – сказал Угальде .