Угальде считает, что оправдал трансфер в «Спартак» за 13 млн евро: «Легко, когда забиваешь много голов. Я не так часто «стрелял», но теперь мы создаем больше моментов»
Манфред Угальде считает, что уже оправдал свой трансфер в «Спартак».
Московский клуб купил форварда из Коста-Рики за 13 млн евро у «Твенте» в январе 2024 года. Манфред забил 14 голов в 17 играх Мир РПЛ в нынешнем сезоне и лидирует в списке бомбардиров.
– Легко, когда забиваешь много голов. Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто «стрелял».
За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык.
– Оправдали ли вы свою трансферную стоимость?
– Конечно, – сказал Угальде.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Р-Спорт»
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